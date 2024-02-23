Министерство внутренних дел Тайваня объявило о планах по расширению штата Второго корпуса специальной полиции, который отвечает за охрану высших должностных лиц и важных объектов, с 1200 до 3000 сотрудников. Это решение было принято в связи с угрозой военного вторжения со стороны Китая, который считает Тайвань своей неотъемлемой частью и не признает его де-факто независимость.

Министерство внутренних дел Тайваня объявило о планах по расширению штата Второго корпуса специальной полиции, который отвечает за охрану высших должностных лиц и важных объектов, с 1200 до 3000 сотрудников. Это решение было принято в связи с угрозой военного вторжения со стороны Китая, который считает Тайвань своей неотъемлемой частью и не признает его де-факто независимость.

По словам министра внутренних дел Хуан Юй-чжуна, расширение специальной полиции позволит повысить уровень безопасности и защиты президента, вице-президента, премьер-министра и других высокопоставленных гостей, а также усилить контроль над стратегическими объектами, такими как аэропорты, порты, электростанции и водоснабжение. Он также добавил, что новые сотрудники будут проходить специальное обучение и подготовку, включая стрельбу, боевые искусства, вождение и тактику.

Решение о расширении специальной полиции было одобрено президентом Тайваня Цай Ин-вэнь, которая в январе 2020 года была переизбрана на второй срок с рекордным результатом в 57% голосов. Ее курс на укрепление суверенитета и демократии Тайваня вызвал недовольство Пекина, который усилил давление на остров, в том числе военное и дипломатическое. В последние месяцы Китай участил нарушения воздушного пространства и морской границы Тайваня, а также проводил учения и маневры в регионе.



Тайвань, в свою очередь, активно сотрудничает с Соединенными Штатами, которые являются его главным союзником и поставщиком оружия. В октябре 2020 года Вашингтон одобрил продажу Тайваню военной техники на сумму более 1,8 миллиарда долларов, включая ракеты, артиллерию и дроны. Кроме того, США поддерживают участие Тайваня в международных организациях, таких как Всемирная организация здравоохранения, и проводят совместные учения с его военными.



Эксперты считают, что конфликт между Китаем и Тайванем может стать одним из самых опасных источников напряженности в мире, поскольку он может привлечь в него другие державы, такие как США, Япония и Австралия. Они также призывают к диалогу и сотрудничеству между сторонами, чтобы предотвратить эскалацию и сохранить стабильность и мир в регионе.