Samsung Electronics анонсировала доступность своих новых ноутбуков Galaxy Book4 и Galaxy Book4 Pro с 26 февраля.

Samsung Electronics сегодня объявила, что серия Galaxy Book4, состоящая из Galaxy Book4 и Galaxy Book4 Pro, будет доступна на отдельных рынках с 26 февраля. Это новые ноутбуки компании, работающие на базе Windows 11 и оснащенные процессорами Intel Core 11-го поколения.

Серия Galaxy Book4 предлагает пользователям высокую производительность, длительное время работы от батареи, тонкий и легкий дизайн, а также различные функции, улучшающие удобство и безопасность. Galaxy Book4 имеет 14-дюймовый или 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD, а Galaxy Book4 Pro имеет 13,3-дюймовый или 15,6-дюймовый экран с разрешением QHD. Оба ноутбука поддерживают технологию Samsung Super Fast Charging, которая позволяет зарядить батарею до 50% за 30 минут.

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Серия Galaxy Book4 также интегрирована с экосистемой Samsung, что обеспечивает бесшовную связь между устройствами. Пользователи могут легко синхронизировать свои смартфоны, планшеты и носимые устройства Samsung с ноутбуками через приложение Samsung Flow. Кроме того, они могут использовать функцию Second Screen, чтобы расширить свой рабочий стол на экран Galaxy Tab или Galaxy Book, или функцию Wireless DeX, чтобы подключить свой смартфон Galaxy к большому экрану без проводов.



Серия Galaxy Book4 также обладает высоким уровнем безопасности, благодаря встроенному датчику отпечатков пальцев, который позволяет разблокировать ноутбук одним прикосновением, а также функции Samsung Knox, которая защищает данные пользователя от взлома и вредоносных атак. Ноутбуки также поддерживают функцию Windows Hello, которая позволяет входить в систему с помощью распознавания лица или пин-кода.

Серия Galaxy Book4 будет доступна в четырех цветах: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Pink и Mystic Blue. Цены и даты запуска могут варьироваться в зависимости от региона.