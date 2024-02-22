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Yamaha Серый
Semtech представляет AirLink XR60 - компактный и надёжный маршрутизатор 5G
Semtech, лидер в области полупроводников, IoT-систем и облачных сервисов, запускает AirLink XR60 - новый маршрутизатор, который обеспечивает высокопроизводительную связь 5G и Wi-Fi 6 в ультракомпактном и ультрапрочном корпусе. AirLink XR60 предназначен для работы в самых требовательных условиях, от промышленных шкафов до транспортных средств общественной безопасности.

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Источник фото: SemtechAirLink XR60 основан на дизайне серии AirLink Pro. Его ультракомпактный размер облегчает переход на 5G для промышленных и мобильных клиентов, которым не нужно перепроектировать существующие установки. Он также упрощает развертывание в транспортных средствах общественной безопасности.
«Запуск AirLink XR60 особенно важен для нас в Semtech, бывшей Sierra Wireless. AirLink XR60 - это не просто маршрутизатор, это следующий этап в развитии технологии 5G. Растущее проникновение 5G открывает дорогу для более разнообразных приложений, подчеркивая необходимость универсальных и легко устанавливаемых решений. Наши клиенты, особенно те, кто работает в сфере общественной безопасности и коммунальных услуг, выразили ясную потребность в маршрутизаторах, которые не только технологичны, но и маленькие, прочные и надежные в экстремальных условиях. XR60 демонстрирует нашу постоянную приверженность этим секторам, гарантируя, что мы не только удовлетворяем, но и превосходим ожидания и требования тех, кто на нас полагается», - объясняет Том Мюллер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер группы IoT System Products в Semtech.

AirLink XR60 устанавливает новые стандарты в области широкополосной связи, сочетая в себе технологии 5G, Wi-Fi 6, гигабитный Ethernet и USB-C для быстрой и эффективной передачи данных в локальных и глобальных сетях. 

Но XR60 - это не только производительность, это также воплощение принципа долговечности Semtech. Это новое поколение маршрутизаторов - на базе операционной системы AirLink - сочетает в себе 5G-производительность с современными сетевыми функциями, такими как вычисления на краю сети (бета-версия) и Cognitive Wireless, запатентованная технология Semtech для интеллектуального горячего переключения и управления трафиком.

AirLink XR60 поставляется с комплексным сервисным пакетом AirLink Complete, который предоставляет клиентам все необходимые инструменты и поддержку для безопасной, оптимальной и легко масштабируемой работы маршрутизаторов. Подписка на AirLink Complete включает в себя: сервис удаленного управления и безопасности устройств ALMS, прямой доступ к экспертной технической поддержке, расширенную гарантию на оборудование до 5 лет.

#безопасность #5g #облачные сервисы #коммунальные услуги #airlink xr60 #semtech
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Chihonya
13:17
опять съехал типа, вон Китя правильно написал, защекоин ты майнишь после принятия майкопского у Лехи)
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Блейд
13:17
Ой а кто это у нас проголодался? что бедолага всё печально что ли?
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nonses84
13:14
Олигархня Украины, которая начала эту войну, вполне себе платиспособная, но не будет этого делать , т.к. охренительно жадная.
В Белом доме не собираются выдавать Украине оружие в кредит, это будет в формате грантов
Chihonya
13:14
на счет флешек не знаю ваще)
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Chihonya
13:12
береги сiчовий мiхур, майкопский пивопоедатель, не ровен час, обацыця на 15 коробок от карт моцьных)
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
OgoGoLog
13:11
Суеверные. Им число 13 не нравится. Я думаю они украдкой понимали, что 13-й пакет мог стать для них последним. Ждём реакцию Индии и Китая, фирмы которых в него попали.
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Блейд
13:11
Это ты нищий, ты 2 года сидел на встроенном видео ядре, в себя поверил? Я за 2 года поменял уже восемь карт, а ты бедолага купил мидл ещё что-то здесь пишешь
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Chihonya
13:10
Запупышкин, не свисти,ты писал про конкретную монету, какая аренда, не знаешь уже как со своей брехни выкрутиться?
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Anton Gushin
13:07
Нет 240 hz , нет g-sync, не oled. За такие деньги можно проходить мимо.
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