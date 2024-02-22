Semtech, лидер в области полупроводников, IoT-систем и облачных сервисов, запускает AirLink XR60 - новый маршрутизатор, который обеспечивает высокопроизводительную связь 5G и Wi-Fi 6 в ультракомпактном и ультрапрочном корпусе. AirLink XR60 предназначен для работы в самых требовательных условиях, от промышленных шкафов до транспортных средств общественной безопасности.



Источник фото: SemtechAirLink XR60 основан на дизайне серии AirLink Pro. Его ультракомпактный размер облегчает переход на 5G для промышленных и мобильных клиентов, которым не нужно перепроектировать существующие установки. Он также упрощает развертывание в транспортных средствах общественной безопасности.

«Запуск AirLink XR60 особенно важен для нас в Semtech, бывшей Sierra Wireless. AirLink XR60 - это не просто маршрутизатор, это следующий этап в развитии технологии 5G. Растущее проникновение 5G открывает дорогу для более разнообразных приложений, подчеркивая необходимость универсальных и легко устанавливаемых решений. Наши клиенты, особенно те, кто работает в сфере общественной безопасности и коммунальных услуг, выразили ясную потребность в маршрутизаторах, которые не только технологичны, но и маленькие, прочные и надежные в экстремальных условиях. XR60 демонстрирует нашу постоянную приверженность этим секторам, гарантируя, что мы не только удовлетворяем, но и превосходим ожидания и требования тех, кто на нас полагается», - объясняет Том Мюллер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер группы IoT System Products в Semtech.



AirLink XR60 устанавливает новые стандарты в области широкополосной связи, сочетая в себе технологии 5G, Wi-Fi 6, гигабитный Ethernet и USB-C для быстрой и эффективной передачи данных в локальных и глобальных сетях.



Но XR60 - это не только производительность, это также воплощение принципа долговечности Semtech. Это новое поколение маршрутизаторов - на базе операционной системы AirLink - сочетает в себе 5G-производительность с современными сетевыми функциями, такими как вычисления на краю сети (бета-версия) и Cognitive Wireless, запатентованная технология Semtech для интеллектуального горячего переключения и управления трафиком.



AirLink XR60 поставляется с комплексным сервисным пакетом AirLink Complete, который предоставляет клиентам все необходимые инструменты и поддержку для безопасной, оптимальной и легко масштабируемой работы маршрутизаторов. Подписка на AirLink Complete включает в себя: сервис удаленного управления и безопасности устройств ALMS, прямой доступ к экспертной технической поддержке, расширенную гарантию на оборудование до 5 лет.