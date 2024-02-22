Китайские учёные разработали оптический диск, который может хранить 200 Тбайт информации на одной стороне. Диск использует фемтосекундный лазер и фоторезистивную плёнку для записи и чтения данных. Это в 1600 раз больше, чем у DVD-диска, и почти в 10 раз больше, чем у жёсткого диска.

Китайская научная группа заявила о создании оптического диска, который может хранить 200 Тбайт данных на одной стороне. Это в 1600 раз больше, чем у обычного DVD-диска, и почти в 10 раз больше, чем у современных жёстких дисков. Новый носитель имеет стандартный размер и толщину, но состоит из 100 записывающих слоёв, разделённых прозрачными плёнками толщиной всего 1 микрометр. Для сравнения, в четырёхслойном Blu-ray диске, который может вместить 128 Гбайт, расстояние между слоями составляет 60 микрометров.

Источник фото: SCMP.сДля записи и чтения информации на новом диске используется фемтосекундный лазер, который способен создавать очень короткие и мощные импульсы света. Эти импульсы воздействуют на специальную фоторезистивную плёнку, содержащую эмиссионный краситель. Под влиянием лазера краситель агрегирует, то есть склеивается в крупные частицы, которые излучают свет при возбуждении. Таким образом, на плёнке формируются светящиеся точки, которые кодируют данные. Чтобы прочитать данные, нужно осветить плёнку другим лазером с меньшей мощностью и зарегистрировать эмиссию красителя.

Китайские учёные, работающие в нескольких научных учреждениях, опубликовали свои результаты в журнале Nature1. Они утверждают, что их оптический диск имеет высокую стабильность и надёжность, а также долгий срок службы - от 50 до 100 лет. Кроме того, диск потребляет энергию только при записи и чтении, в отличие от жёстких дисков, которые требуют постоянного питания. Это делает новый носитель идеальным для архивирования больших объёмов данных, например, в облачных сервисах или библиотеках.



Однако пока что новая технология не готова к коммерческому использованию. Учёные признают, что им ещё предстоит улучшить скорость записи и чтения, а также разработать соответствующее оборудование. Также неясно, какова будет стоимость производства и продажи новых дисков. В любом случае, китайские учёные продемонстрировали потрясающий прорыв в области оптической записи, который может открыть новые горизонты для хранения и передачи данны