Google Play запускает новую функцию, которая автоматически генерирует краткие описания приложений на основе полных описаний, введенных разработчиками. Целью этого эксперимента является улучшение пользовательского опыта и повышение конверсии загрузок.

Магазин приложений Google Play запустил тестовую функцию, которая использует искусственный интеллект (AI), чтобы сократить объем текста, который разработчики приложений должны предоставлять для своих продуктов. Целью этого эксперимента является улучшение пользовательского опыта и повышение конверсии загрузок.











Согласно официальному блогу Google, новая функция AI позволяет автоматически генерировать краткое описание приложения на основе полного описания, которое разработчики вводят в консоли Google Play. Краткое описание будет отображаться на странице приложения в Google Play, а полное описание будет доступно по ссылке "Подробнее". Краткое описание будет содержать не более 80 символов и будет подчеркивать основные функции и преимущества приложения.

Google утверждает, что новая функция AI использует передовые алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения, чтобы создавать высококачественные и релевантные описания приложений, которые соответствуют стилю и тональности разработчиков. Google также обещает, что разработчики будут иметь полный контроль над своими описаниями и смогут просматривать, редактировать или отклонять предложенные AI варианты.



Google Play не является первой платформой, которая экспериментирует с AI для упрощения описаний приложений. Ранее Apple App Store ввел функцию, которая позволяет разработчикам использовать ключевые слова для создания заголовков приложений, которые лучше отражают их содержание и целевую аудиторию. Однако Google Play является первой платформой, которая применяет AI для генерации полных предложений, а не только слов.



Новая функция AI в Google Play пока доступна только для ограниченного числа разработчиков в рамках закрытого бета-тестирования. Google планирует расширить доступ к этой функции в течение следующих нескольких месяцев и добавить поддержку большего количества языков. Google также собирается разработать дополнительные инструменты AI, которые помогут разработчикам оптимизировать другие аспекты своих приложений, такие как иконки, скриншоты и видео.