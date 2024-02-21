Компания Acer анонсировала две новые модели ноутбуков Swift, которые отличаются тонким и легким дизайном, высокой производительностью и длительным временем работы от батареи. Ноутбуки работают под управлением операционной системы Windows 11 и имеют экраны с разрешением QHD+ и Full HD.

Компания Acer расширила свою линейку ноутбуков Swift, представив две новые модели: Swift Edge 16 и Swift Go 14. Обе модели отличаются тонким и легким дизайном, высокой производительностью и длительным временем работы от батареи.

Источник фото: AcerSwift Edge 16 - это первый в мире ноутбук с 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением QHD+. Экран имеет яркость 500 кд/м2, покрытие антибликовое и поддерживает технологию Acer Color Intelligence, которая адаптирует цвета и контрастность в зависимости от освещения.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 12-го поколения, графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, оперативной памятью до 32 ГБ и твердотельным накопителем до 2 ТБ. Ноутбук также имеет клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, веб-камеру с разрешением 720p и два динамика с поддержкой технологии DTS Audio. Время работы от батареи составляет до 17 часов, а функция быстрой зарядки позволяет получить до 4 часов работы за 30 минут. Ноутбук весит 1,65 кг и имеет толщину 15,9 мм.

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Источник фото: Acer

Swift Go 14 - это ноутбук с 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Экран имеет яркость 300 кд/м2, покрытие антибликовое и поддерживает технологию Acer BlueLightShield, которая снижает утомляемость глаз. Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 7 5800U, графике AMD Radeon. Обладает оперативной памятью до 16 ГБ и твердотельным накопителем до 1 ТБ.

Ноутбук также имеет клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, веб-камеру с разрешением 720p и два динамика с поддержкой технологии Acer TrueHarmony. Время работы от батареи составляет до 12 часов, а функция быстрой зарядки позволяет получить до 4 часов работы за 30 минут. Ноутбук весит 1,2 кг и имеет толщину 14,9 мм.



Обе модели ноутбуков имеют металлический корпус с алюминиевой крышкой и доступны в двух цветах: серебристом и темно-сером. Ноутбуки также оснащены различными портами, включая USB-C, USB-A, HDMI, аудио и слот для карт памяти. Поддерживают беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также работают под управлением операционной системы Windows 11.

Ноутбуки Acer Swift Edge 16 и Swift Go 14 поступят в продажу в Европу в апреле 2024 года по цене от €1499 и €999 соответственно. В России ноутбуки будут доступны в мае 2024 года по цене от 119 990 рублей и 79 990 рублей соответственно.