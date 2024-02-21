Компания NVIDIA, лидер в области графических процессоров и искусственного интеллекта, проведет свою флагманскую конференцию GPU Technology Conference (GTC) 2024 в конференц-центре Сан-Хосе с 18 по 21 марта.

Компания NVIDIA, лидер в области графических процессоров и искусственного интеллекта, объявила, что проведет свою флагманскую конференцию GPU Technology Conference (GTC) 2024 в конференц-центре Сан-Хосе с 18 по 21 марта. GTC - это крупнейшее мероприятие для разработчиков, исследователей, инженеров и предпринимателей, работающих с графикой, компьютерным зрением, машинным обучением, робототехникой, автомобильной индустрией и другими сферами, использующими GPU.

На GTC 2024 NVIDIA планирует представить свои новейшие продукты, решения и платформы, а также поделиться своим видением будущего вычислений на основе GPU. Ожидается, что компания анонсирует новое поколение графических процессоров для игр, профессиональных рабочих станций, облачных сервисов и суперкомпьютеров. Кроме того, NVIDIA обещает показать новые прорывы в области искусственного интеллекта, включая нейронные сети, генеративные модели, естественный язык, компьютерное зрение и робототехнику.

GTC 2024 также будет площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями между участниками из разных стран и отраслей. Конференция включает в себя более 1000 докладов, панельных дискуссий, обучающих сессий, демонстраций и выставок от ведущих экспертов и партнеров NVIDIA. Среди спикеров GTC 2024 будут выступать основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, главный научный сотрудник NVIDIA Билл Дэлли, главный технический директор Microsoft Кевин Скотт, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск и многие другие.



GTC 2024 - это уникальная возможность для всех, кто интересуется графикой, искусственным интеллектом и GPU, узнать о последних достижениях и тенденциях в этих областях, а также пообщаться с единомышленниками и лидерами индустрии.