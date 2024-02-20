"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд аудиотехники Commo, под которым вышли две модели беспроводных наушников — ONE и Immersive. Они отличаются высоким качеством звука, активным шумоподавлением, поддержкой голосовых ассистентов и режимом пространственного звука.

Компания «Яндекс Маркет», известная своими сервисами для онлайн-покупок, анонсировала запуск собственного бренда аудиотехники Commo. Под этим именем выйдут две модели беспроводных наушников — ONE и Immersive, которые, по словам разработчиков, обеспечат пользователям высокое качество звука и комфорт при длительном использовании.

Источник фото: «Яндекс Маркет» Наушники Commo ONE имеют классический дизайн с оголовьем и мягкими амбушюрами, которые плотно прилегают к ушам. Они поддерживают технологию активного шумоподавления, которая позволяет изолироваться от окружающих звуков и наслаждаться музыкой. Батарея наушников обеспечивает до 25 часов автономной работы, а функция быстрой зарядки добавляет еще 5 часов за 15 минут. Управление наушниками осуществляется с помощью сенсорных панелей на корпусе, которые реагируют на жесты и касания. Наушники также поддерживают голосовые ассистенты «Алиса» и «Google Assistant».

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Источник фото: «Яндекс Маркет» Наушники Commo Immersive предназначены для любителей игр и кино. Они имеют специальный режим пространственного звука, который создает эффект погружения в виртуальную реальность. Наушники также оснащены микрофоном с шумоподавлением, который обеспечивает чистую связь во время онлайн-игр или видеозвонков. Бат