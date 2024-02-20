В ходе 40-й антарктической экспедиции на станции «Куньлунь» китайцы проверили характеристики тяжелого вездехода «Снежный барс» и беспилотного средства, которые могут передвигаться по разным типам местности и выполнять научные задачи.

Китайская 40-я антарктическая экспедиция на станции «Куньлунь» завершила технические испытания и проверку характеристик тяжелого транспортного средства/вездехода «Снежный барс» второго поколения и беспилотного средства, сообщило китайское агентство Синьхуа.

Источник фото: CCTV-13«Снежный барс» — это многофункциональный вездеход, способный передвигаться по различным типам местности Антарктики, включая твердый и мягкий снег, лед и скалы. Он может перевозить до 10 человек или до 2 тонн груза. Его модульный прицеп может использоваться для проведения научных исследований, в качестве пункта управления и помещения для оказания первой медицинской помощи. Вездеход также оснащен системой связи и навигации, а также солнечными батареями для зарядки.

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Источник фото: CCTV-13Китайская станция «Куньлунь» расположена на самой высокой точке Антарктиды — Плато Дом Аргус, на высоте 4093 метра над уровнем моря. Она была открыта в 2009 году и является одной из четырех китайских станций в Антарктиде. На станции проводятся исследования в области астрономии, геофизики, гляциологии и экологии.

Китай активно развивает свою антарктическую программу и планирует построить пятую станцию в районе Россова моря. Кроме того, Китай строит новый ледокол, который должен быть готов к 2024 году и сможет ломать лед толщиной до 1,5 метра.