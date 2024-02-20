Fujifilm анонсировала новую модель в своей линейке компактных камер с фиксированным объективом - X100VI.

Компания Fujifilm расширила свою линейку компактных камер с фиксированным объективом, анонсировав 20 февраля текущего года модель X100VI. Эта камера является наследницей популярной X100V, которая вышла в 2020 году, и сохраняет ее классический дизайн, но при этом получила ряд значительных улучшений.

Источник фото: FujifilmОдним из главных нововведений является встроенная оптическая стабилизация изображения, которая позволяет снимать резкие кадры при низкой освещенности и медленных скоростях затвора. По словам производителя, стабилизация обеспечивает до 6 стопов выигрыша по выдержке, а при использовании оптического видоискателя - до 5,5 стопов. Это первая камера в серии X100, которая имеет такую функцию.

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Источник фото: FujifilmДругим важным обновлением является сенсор X-Trans CMOS IV с разрешением 40 мегапикселей, который также используется в флагманских камерах X-H2 и X-T5. Сенсор имеет более высокую чувствительность и динамический диапазон, а также поддерживает быструю и точную автофокусировку с распознаванием лиц, глаз и различных объектов, таких как животные, птицы, автомобили, мотоциклы, самолеты и поезда.

Камера X100VI сохраняет фирменный гибридный видоискатель, который может переключаться между оптическим и электронным режимами. Электронный видоискатель имеет разрешение 3,69 миллиона точек и частоту обновления 100 кадров в секунду, обеспечивая четкое и плавное изображение. Оптический видоискатель имеет встроенный дисплей с информацией о настройках и рамкой кадрирования.

Объектив камеры остался прежним: это 23-миллиметровый (эквивалент 35 мм) светосильный объектив с диафрагмой F2. Он имеет высокое качество изображения и компактные размеры, а также встроенный фильтр нейтральной плотности, который снижает количество света, попадающего на сенсор, и позволяет использовать большие диафрагмы при ярком освещении.

Камера X100VI также поддерживает различные режимы съемки, включая 14 фильмовых симуляций, которые имитируют цвета и тона разных видов пленки, а также 6,2К видеосъемку и 10-битную запись. Кроме того, камера имеет сенсорный экран, который можно наклонять вверх и вниз, а также разъемы для микрофона, наушников и HDMI.

Источник фото: FujifilmКамера X100VI будет доступна с начала марта 2024 года по рекомендованной цене 1599 долларов, что на 200 долларов дороже, чем предыдущая модель. Камера будет представлена в двух цветовых вариантах: черном и серебристом.