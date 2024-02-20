Учение и испытание будут направлены на повышение способности к противодействию асимметричным угрозам.

Тайвань объявил о планах провести учение с боевой стрельбой и испытание беспилотников в следующем месяце, сообщило Морское портовое управление "Maritime Port Bureau" (МРВ) 19 февраля текущего года. Учение и испытание будут проводиться на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун в течение пяти дней: 6, 7, 8, 13 и 14 марта.

Беспилотник Teng Yun 2. Фото: CNAВо время этих дней "MPB" установило ограниченную зону, простирающуюся от Цзюпэн до округа Маньчжоу на юге и округа Таймали в Тайтуне на севере. Зона также выходит к Орхидейному острову и южной стороне Зеленого острова. "MPB" предупредило, что «всем судам запрещено плавать в данных водах во время учений».

Как боевые, так и испытательные полеты будут проходить с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в течение этих пяти дней, а стрельба будет проходить с 6:00 до 8:00 7 и 8 марта. Также была установлена максимальная дальность стрельбы в 8 километров.



Данные учение и испытание являются продолжением успешного испытания противовоздушных ракет, проведенными в августе и ноябре прошлого года. Тайвань также планирует использовать ракету Вань Чень, которая может поражать наземные цели на расстоянии до 200 километров.