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Япония планирует летом протестировать беспилотник MQ-9B Sea Guardian.
Япония проводит испытания беспилотного летательного аппарата MQ-9B Sea Guardian над Восточно-Китайским морем для контроля за деятельностью Китая, который претендует на острова Сенкаку.

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Япония начнет испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) MQ-9B Sea Guardian над Восточно-Китайским морем с июля по сентябрь 2024 года, заявил министр обороны Японии Минору Кихара. 

Источник фото: Википедия 

MQ-9B Sea Guardian — это разведывательно-ударный дрон, разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он способен летать на высоте до 12 км и на расстояние до 6000 км, а также нести различные виды вооружения, включая ракеты Hellfire и лазерное наведение.

Целью испытаний является оценка эффективности и безопасности БЛА в условиях морского пространства, где Япония сталкивается с возрастающим давлением со стороны Китая, который претендует на суверенитет над островами Сенкаку (Дяоюйдао), а также усиливает свою военную присутствие в регионе.

По словам Кихары, Япония намерена использовать MQ-9B Sea Guardian для дополнения своих пилотируемых патрульных самолетов P-1 и P-3C, которые регулярно выполняют миссии по наблюдению за деятельностью ВМС НОАК в Восточно-Китайском море. Он также отметил, что Япония будет сотрудничать с США и другими союзниками по вопросам обмена информацией и координации действий в области безопасности.

Кихара подчеркнул, что Япония не стремится к эскалации напряженности с Китаем, а лишь защищает свои законные интересы и соблюдает международное право. Он также выразил надежду, что Китай будет действовать ответственно и сдержанно в отношении ситуации в Восточно-Китайском море.

#китай #япония #mq-9b sea guardian #министр обороны японии
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