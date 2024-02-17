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Мюнхенский саммит: Алиев, Шольц и Пашинян обсудили урегулирование карабахского конфликта
В ходе переговоров они подписали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность мирному решению проблемы и развитию регионального сотрудничества.

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В Мюнхене 17 февраля текущего года состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Германии и Армении, посвященная урегулированию карабахского конфликта. Переговоры проходили по инициативе немецкой стороны, которая выступает в роли посредника между Баку и Ереваном.

Источник фото: Википедия 

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По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере экономики, транспорта, энергетики и гуманитарной помощи. Он также подчеркнул, что Азербайджан готов к диалогу с Арменией на основе принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил признательность сторонам за конструктивный подход и готовность к компромиссам. Он также заявил, что Германия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Армении, а также призывает к соблюдению перемирия и снятию блокад.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армения заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном и развитии регионального сотрудничества. Он также подтвердил, что Армения соблюдает все обязательства, принятые в рамках заявления от 9 ноября 2020 года.

В конце встречи лидеры подписали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта и выразили надежду на продолжение диалога в формате Минской группы ОБСЕ.

#германия #армения #азербайджан #переговоры #алиев #карабахский конфликт #мюнхенский саммит #шольц и пашинян
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