Посол России в Индонезии сообщила, что прямые рейсы на Бали из России пока невозможны из-за технических трудностей.

Представитель России в Индонезии Людмила Воробьева 17 февраля текущего года заявила, что прямое авиасообщение между Россией и Бали, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса, пока не может быть восстановлено из-за технических сложностей.

По словам дипломата, есть ряд препятствий, связанных с безопасностью полетов, сертификацией самолетов и другими аспектами. "Мы надеемся, что эти проблемы будут решены в ближайшее время, и мы сможем возобновить прямые рейсы на Бали, которые очень востребованы у российских туристов", - сказала Воробьева.

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Она добавила, что в настоящее время россияне могут посещать Бали через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ или Сингапур, соблюдая все санитарные требования. Посол отметила, что Бали является одним из самых популярных направлений для российских путешественников, и выразила надежду, что туристический поток между двумя странами скоро восстановится.

Бали - это крупнейший туристический центр Индонезии, расположенный на одноименном острове в Индийском океане. Бали славится своими пляжами, природой, культурой и храмами. По данным индонезийских властей, в 2019 году Бали посетили более 6,3 миллиона иностранных туристов, из них около 100 тысяч были гражданами России. Источник фото: Википедия