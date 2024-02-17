Будут обсуждаться вопросы морской безопасности, борьбы с пиратством и стабильности в регионе. Встреча может способствовать укреплению сотрудничества и обмену информацией о вооруженных силах.

Филиппинский министр иностранных дел, Энрике Манало, 17 февраля текущего года заявил о возможной встрече с японскими коллегами в формате "2+2". По его словам, такая встреча позволит обсудить детали сотрудничества, согласованные на высшем уровне.





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Это событие может стать важным шагом в развитии двусторонних отношений между Японией и Филиппинами. Встреча глав МИД и Минобороны обычно способствует укреплению сотрудничества в области безопасности, обмену информацией и решению важных региональных вопросов, а также такое событие может иметь долгосрочные последствия для обеих стран и региона в целом.

Япония и Филиппины имеют общие интересы в области морской безопасности, борьбы с пиратством и поддержания стабильности в регионе. Встреча глав МИД и Минобороны может способствовать укреплению сотрудничества в этих областях.

Это событие следует наблюдать с особым вниманием, так как оно может повлиять на динамику восточноазиатской политики и безопасности.

Напомним, что в 2023 году Филиппины и Япония отметили 65-летие установления дипломатических отношений. Обе страны активно сотрудничают в различных сферах, включая экономику, культуру и науку.Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе.