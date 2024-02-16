Путин потребовал вернуть акции заводов, входящих в группу ЧЭМК, в государственную собственность.

Глава России Владимир Путин распорядился прекратить вредную деятельность электрометаллургического завода (ЧЭМК) в центральной части Челябинска и перенести его за границу города. Это сообщил руководитель Челябинской области Алексей Текслер на встрече с лидером страны.

Фото: Челябинский электрометаллургический комбинатПо словам Текслера, ЧЭМК является одним из основных источников загрязнения воздуха в регионе и нарушает экологические нормы. И в связи с этим прокуратура уже предъявляет претензии к собственникам комбината.

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Лидер России Владимир Путин одобрил предложение руководителя области и заявил, что необходимо остановить вредную деятельность завода в центральной части города. Переместить его за границу города. И осуществить это в короткие сроки.

Кроме того, Путин распорядился изучить положение дел с акциями предприятий, входящих в состав ЧЭМК. Ранее Генеральная прокуратура России предъявила иск к АО «Компания Эталон» (головная компания промышленной группы ЧЭМК) и двум лицам, требуя возврата акций предприятий в государственную собственность.

Перенос ЧЭМК за пределы Челябинска станет одним из шагов по улучшению экологической ситуации в регионе и повышению качества жизни населения.