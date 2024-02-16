Целью соглашения является устранение дефицита рабочей силы на Тайване и защита прав и интересов индийских мигрантов. Соглашение также способствует укреплению экономических и политических связей между двумя странами.

В пятницу, 16 февраля 2024 года, правительства Тайваня и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции. Согласно документу, Тайвань будет принимать до 100 тысяч индийских рабочих в год на различные виды работ, включая сельское хозяйство, строительство, производство и услуги.

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Целью соглашения является устранение дефицита рабочей силы на Тайване, который усугубился из-за старения населения, низкой рождаемости и увеличения спроса на труд в развивающихся отраслях. По данным тайваньского Министерства труда, в 2023 году на острове не хватало около 300 тысяч рабочих.

Соглашение также предусматривает защиту прав и интересов индийских мигрантов, которые будут получать равную заработную плату и социальное обеспечение с тайваньскими работниками. Кроме того, обе стороны обязались сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми.

Подписание соглашения стало результатом нескольких лет переговоров между Тайванем и Индией, которые стремятся укрепить свои экономические и политические связи. Индия является одним из крупнейших торговых партнеров Тайваня в Южной Азии, а Тайвань активно поддерживает инициативу Индии "Акт Восток", направленную на расширение сотрудничества с странами Индо-Тихоокеанского региона.