SpaceX обнаружила «аномальную температуру метана» и решила перенести запуск

Компания SpaceX объявила 14 февраля, что перенесла на 24 часа старт лунного модуля "Одиссей", который разработала частная фирма Intuitive Machines. Аппарат планировался к отправке на Луну в ночь с 13 на 14 февраля 2024 года с космодрома имени Кеннеди во Флориде на ракете-носителе "Фалькон-9" (Falcon 9), но из-за неполадки с температурой жидкого метана, старт был отменен.

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Модуль "Одиссей" использует жидкий кислород и метан в своих двигательных и посадочных системах. Это обеспечивает ему превосходство в тяге и скорости полета к Луне. Однако такое топливо требует заправки модуля непосредственно перед запуском, чтобы уменьшить потери из-за быстрого испарения. SpaceX внесла изменения в свою ракету и стартовую площадку, чтобы дать возможность заправлять модуль внутри головного обтекателя на стартовом комплексе.

В ходе подготовки к запуску SpaceX обнаружила «аномальную температуру метана» и решила перенести запуск на следующий день. Новая дата запуска назначена на 15 февраля в 1: 05 по восточному времени США (8: 05 по московскому времени). Посадка модуля на Луну ожидается 22 февраля.

Модуль "Одиссей" станет первым лунным модулем, созданным частным сектором в США, и вторым в мире после провала компании Astrobotic в январе 2024 года. Модуль доставит на Луну ряд научных экспериментов от NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services, а также коммерческие грузы от других заказчиков. Место посадки выбрано в кратере малаперт А. Место расположено в пределах 10 градусов широты от южного полюса Луны.