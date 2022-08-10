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Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition на Snapdragon 8+ Gen1 протестировали в Geekbench
Презентация может состояться 11 августа.
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Флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition был официально рассекречен на прошлой неделе. На сайте бенчмаркинга Geekbench данная модель была замечена под номером 22081212C. По словам представителя компании Xiaomi, грядущая новинка будет самой мощной в истории бренда. В одном девайсе будут собраны все новейшие технологии.

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Как сообщается, Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition должен получить плоский экран с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что дисплей будет аналогичным панели, которая используется в Redmi K50 Gaming Edition. Разрешение составит 1080 точек по узкой стороне. На данный момент точных данных и о его матрице нет, но вся информация раскроется совсем скоро на официальной презентации.

Работать новинка будет на мощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. В базовой модификации предстоящая модель получит 12 ГБ оперативной памяти. Во время тестирований аппарат с 12 ГБ ОЗУ набрал 1339 баллов в одноядерном режиме, а в многоядерном режиме бенчмарк присудил смартфону 4389 баллов.

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Презентация Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition может состояться уже завтра, 11 августа. В таком случае грядущий флагман дебютирует вместе со складным смартфоном Xiaomi MIX FOLD 2 и новой версией планшета Xiaomi Pad 5 Pro.

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Michiru1
15:59
Уже ж была новость, 13900к на 314ваттах обходит 12900к на 60%. В то же время, по офф данным 7950х быстрее 5950х на 35%.
Инсайдеры назвали предварительные характеристики и цены линейки AMD Ryzen 7000 – быстро и дорого
Муж_ЗАГЛOTA
15:58
это ты про оружие ПИНДОСОВ, которое не фига не работает :D спецоперация ПОКАЗАЛА, что западное ОРУЖИЕ ГООВНОО 100% гейБАНДЭРЫ с помощью данного оружия не смогли освободить ни 1 сантиметр своей ОКРАИНЫ...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
swr5
15:56
Нет. 13900k будет польностью сливать 7950х при нормальном культурном теплопакете. Если вы прицепите к 13900k чиллер и разкорячите его до 400 Вт, может немного и будет обходить райзен, но это не точно.
Инсайдеры назвали предварительные характеристики и цены линейки AMD Ryzen 7000 – быстро и дорого
Вежливый_ATACMS
15:54
в Европе? и не раз. у нас безвиз же. можно даже туром на выходные сгонять погулять по Вене
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Муж_ЗАГЛOTA
15:54
германия УЖЕ воет об убытках в 270 лярдов но зато поддерживают ОКРАИНУ)))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
ахахах
15:53
китайцы кстати с.корею подогревают.С.корея разорвёт за Китай любого врага-этим только дай приказ
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
15:53
у китайцев таже проблема что и у орков. отсутствие побед в истории, опыта войны против регулярной армии и совковое железо. сунутся в Тайвань тоже отгребут
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Kira625
15:52
Это всё кончится тем, что кое-кого пинками выкинут из Бундестага и из Европарламента. И кое-чья жопа это уже чувствует.
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korney
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500 рублей и колхозный геморрой?! 177р. и никакой возни - тишина и никаких +/- )
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CrazyZelot
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