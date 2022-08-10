Презентация может состояться 11 августа.

Флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition был официально рассекречен на прошлой неделе. На сайте бенчмаркинга Geekbench данная модель была замечена под номером 22081212C. По словам представителя компании Xiaomi, грядущая новинка будет самой мощной в истории бренда. В одном девайсе будут собраны все новейшие технологии.

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Как сообщается, Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition должен получить плоский экран с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что дисплей будет аналогичным панели, которая используется в Redmi K50 Gaming Edition. Разрешение составит 1080 точек по узкой стороне. На данный момент точных данных и о его матрице нет, но вся информация раскроется совсем скоро на официальной презентации.

Работать новинка будет на мощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. В базовой модификации предстоящая модель получит 12 ГБ оперативной памяти. Во время тестирований аппарат с 12 ГБ ОЗУ набрал 1339 баллов в одноядерном режиме, а в многоядерном режиме бенчмарк присудил смартфону 4389 баллов.

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Презентация Xiaomi Redmi K50 Extreme Edition может состояться уже завтра, 11 августа. В таком случае грядущий флагман дебютирует вместе со складным смартфоном Xiaomi MIX FOLD 2 и новой версией планшета Xiaomi Pad 5 Pro.