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realme 9 4G поступил в продажу в России со скидкой 3000 рублей за неделю до анонса
Цена по скидке составляет 25 990 рублей.
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На 9 августа 2022 года компания realme запланировала в России большую презентацию, где будет представлен новый смартфон. Однако, уже сейчас, до официального анонса, модель появилась в продаже.

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Это realme 9 4G. Смартфон отличается интересным голографическим корпусом. В данный момент каждый желающий может приобрести новинку в таких магазинах, как «М.Видео», «Связной» и DNS. 

Смартфон оборудован экраном 6,4 дюйма на AMOLED-матрице. Разрешение панели соответствует формату Full HD+ (2400 x 1080 точек). Экран имеет кадровую частоту 90 Гц. Сверху находится фронталка на 16 МП. Основная камера новинки вобрала в себя модули на базе сенсоров 108 МП, 8 МП и 2 МП. 

Работает новый realme 9 4G на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. Как понятно из названия модели, однокристальная система не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. На борту есть 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. 

Неплохую автономную работу обеспечивает аккумулятор на 5000 мА*ч, который обладает поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В качестве операционной системы производитель выбрал Android 12, дополнив двенадцатую ревизию «зелёного робота» собственной программной оболочкой realme UI 3.0.

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На выбор доступно несколько расцветок. Эффектно смотрится корпус ярко-желтого цвета. Также есть черный и белый варианты. Рекомендованная производителем цена смартфона составила 28 990 рублей. В течение недели купить realme 9 4G можно за 25 990 рублей.

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