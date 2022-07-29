А в iPhone 14 и Max будет установлен A15.

Apple выпустит смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на новой, более мощной платформе A16. Также устройства получат камеры со значительным улучшением съёмки и два выреза в дисплее.

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При этом ожидается, что младшие версии будут работать на чипсете Apple A15. Речь об iPhone 14 и iPhone 14 Max. Помимо этого, в оснащение войдёт камера на 12 МП, а в дисплее будет красоваться привычная чёлка.

По предварительным данным, платформа Apple A16 будет производиться по 4-нанометровом техпроцессе TSMC. Новая SoC будет несколько больше предшествующей системы-на-чипе. Если у прошлой платформы было 15 миллиардов транзисторов, то у новинки их будет порядка 20 миллиардов. С такими техническими возможностями производительность будет увеличена примерно на 15%.

Информация о графическом процессоре в новых смартфонах говорит о том, что производитель не будет делать более шести ядер, чтобы не увеличивать чип в размерах. Но при этом производительность в целом увеличится примерно на 30%.

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Чтобы работать с высокими разрешениями, компания Apple займётся улучшением процессора, который отвечает за обработку изображения. Также отметим, что версия Pro и Pro Max обещают камеры на 48 МП впервые в истории компании из Купертино.