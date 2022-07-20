С учётом скидки 2000 рублей (до 31 июля).

Компания Xiaomi представила на российском рынке смартфон среднебюджетного уровня POCO X4 GT. Новинка является глобальной версией Redmi Note 11T Pro и представленного несколько часов назад Redmi K50i 5G. Модель будет доступна в двух модификациях со скромной скидкой для первых покупателей.

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Смартфон оборудован 5-нанометровым процессором Dimensity 8100. Однокристальная система является лучшей в своём классе наряду с Dimensity 8100-MAX. Мобильный чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. Вместимость встроенного флеш-накопителя в Xiaomi POCO X4 GT составила 128 ГБ или 256 ГБ в базовой и топовой модификациях соответственно.

Новинка несёт на борту тройную основную камеру разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП и фронтальный модуль на 16 МП. Обе поддерживают алгоритмы искусственного интеллекта, а блок для селфи ещё используется для распознавания владельца смартфона по лицу. Сенсор для сканирования отпечатка пальца тоже есть. Он установлен на правом торце корпуса. К слову, новинка обладает защитой от брызг в соответствии с требованиями стандарта IP53.

Xiaomi POCO X4 GT оснастили аккумулятором ёмкостью 5080 мА*ч. Более ёмкой батареей могут похвастаться только два смартфона бренда – POCO X3 и X3 NFC. Они получили АКБ на 6000 мА*ч и 5160 мА*ч соответственно. Зато наш герой поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Ещё одной особенностью новинки стала жидкокристаллическая панель IPS формата Full HD+. Она имеет диагональ 6,6 дюйма и частоту развёртки 144 Гц. А вот это уже рекорд и для моделей POCO, и для устройств Xiaomi в целом. Дисплей поддерживает HDR10 и Dolby Vision.

В отличие от анонсированного сегодня Redmi K50i 5G наш герой может похвастаться чипом NFC. Также на борту новинки есть Wi-Fi с возможностью работы в диапазоне 5,8 ГГц, адаптер Bluetooth 5.3 Low Energy, USB-C, стереодинамики и выход для проводной гарнитуры с интерфейсом 3,5 мм.

Российская версия Xiaomi POCO X4 GT стоит намного дороже всех своих аналогов. Цена версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 32 990 рублей. Вариант с накопителем на 256 ГБ оценили в 35 990 рублей. До 31 июля нынешнего года включительно покупатели могут сэкономить вне зависимости от модификации 2000 рублей.

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Для сравнения, представленный сегодня Redmi K50i 5G стоит от 18 000 рублей (325 долларов). Европейский аналог POCO X4 GT оценили конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ в 21 000 рублей (379 евро) и 24 000 рублей 429 (евро) соответственно. Redmi Note 11T Pro в Китае стоит от 15 000 рублей до 17 000 рублей.