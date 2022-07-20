Компания Xiaomi представила на российском рынке смартфон среднебюджетного уровня POCO X4 GT. Новинка является глобальной версией Redmi Note 11T Pro и представленного несколько часов назад Redmi K50i 5G. Модель будет доступна в двух модификациях со скромной скидкой для первых покупателей.
реклама
Смартфон оборудован 5-нанометровым процессором Dimensity 8100. Однокристальная система является лучшей в своём классе наряду с Dimensity 8100-MAX. Мобильный чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. Вместимость встроенного флеш-накопителя в Xiaomi POCO X4 GT составила 128 ГБ или 256 ГБ в базовой и топовой модификациях соответственно.
Новинка несёт на борту тройную основную камеру разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП и фронтальный модуль на 16 МП. Обе поддерживают алгоритмы искусственного интеллекта, а блок для селфи ещё используется для распознавания владельца смартфона по лицу. Сенсор для сканирования отпечатка пальца тоже есть. Он установлен на правом торце корпуса. К слову, новинка обладает защитой от брызг в соответствии с требованиями стандарта IP53.
Xiaomi POCO X4 GT оснастили аккумулятором ёмкостью 5080 мА*ч. Более ёмкой батареей могут похвастаться только два смартфона бренда – POCO X3 и X3 NFC. Они получили АКБ на 6000 мА*ч и 5160 мА*ч соответственно. Зато наш герой поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Ещё одной особенностью новинки стала жидкокристаллическая панель IPS формата Full HD+. Она имеет диагональ 6,6 дюйма и частоту развёртки 144 Гц. А вот это уже рекорд и для моделей POCO, и для устройств Xiaomi в целом. Дисплей поддерживает HDR10 и Dolby Vision.
В отличие от анонсированного сегодня Redmi K50i 5G наш герой может похвастаться чипом NFC. Также на борту новинки есть Wi-Fi с возможностью работы в диапазоне 5,8 ГГц, адаптер Bluetooth 5.3 Low Energy, USB-C, стереодинамики и выход для проводной гарнитуры с интерфейсом 3,5 мм.
Российская версия Xiaomi POCO X4 GT стоит намного дороже всех своих аналогов. Цена версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 32 990 рублей. Вариант с накопителем на 256 ГБ оценили в 35 990 рублей. До 31 июля нынешнего года включительно покупатели могут сэкономить вне зависимости от модификации 2000 рублей.
Для сравнения, представленный сегодня Redmi K50i 5G стоит от 18 000 рублей (325 долларов). Европейский аналог POCO X4 GT оценили конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ в 21 000 рублей (379 евро) и 24 000 рублей 429 (евро) соответственно. Redmi Note 11T Pro в Китае стоит от 15 000 рублей до 17 000 рублей.