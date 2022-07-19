АКБ полностью заряжается за 10 минут.

Китайская компания vivo, как и говорили инсайдеры, первой в мире представила смартфон с поддержкой быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Новинка называется iQOO 10 Pro. Вместе с ней дебютировала обычная модель iQOO 10, о которой тоже поговорим в этой заметке. Но основной акцент будет сделан на более продвинутом флагмане.

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iQOO 10 Pro оснащается встроенной батареей ёмкостью 4700 мА*ч. Она полностью заряжается с нуля до 100% примерно за 10 минут. По крайней мере, так заявляет производитель. Не исключено, что на деле на полную подзарядку будет уходить на пару минут больше времени.

Ещё одной особенностью флагмана нового поколения является основная камера, которая получила телеобъектив с необычным разрешением 14,6 МП. Кратность оптического зума составляет 3x. Также в основной камере новинки есть два сенсора на 50 МП, дополненных широкоугольной и ультра-широкоугольной оптикой. Оптической стабилизации нет только у сверхширокоугольного модуля. За обработку изображения отвечает фирменный чип vivo V1+.

На лицевой стороне смартфона установлена панель на органических светодиодах. Китайская компания использовала топовую матрицу Samsung E5 AMOLED LTPO 3.0 с коэффициентом контрастности 8 000 000 к 1, 100-процентным охватом гаммы DCI-P3, яркостью 1500 нит, поддержкой vivo XDR и 120 Гц. Разрешение составляет 3200 x 1440 точек, что соответствует формату QHD+, а диагональ – 6,78 дюйма.

Сердцем iQOO 10 Pro стала однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1. Флагманский мобильный чип дополнен 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Вместимость встроенного хранилища в новинке составляет 256/512 ГБ в зависимости от модификации. Из остального отметим 50-ваттную зарядку беспроводным путём, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

iQOO 10 от версии Pro имеет несколько важных отличий. Во-первых, мощность быстрой зарядки снижена до 120 Вт, что было рекордом ещё полгода назад. Во-вторых, беспроводная зарядка отсутствует. В-третьих, на лицевой стороне установлена панель Full HD+ без поддержки vivo XDR. Кроме того, разрешение основной камеры составляет 50 МП + 13 МП + 12 МП, зум 2x заменил приближение 3x и появилась версия с накопителем ёмкостью 128 ГБ.

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Оба смартфона работают на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS. Стоимость iQOO 10 в зависимости от модификации памяти составила от 570 долларов до 700 долларов. iQOO 10 Pro компания оценила в 740 долларов, 815 долларов и 900 долларов.