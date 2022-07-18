В Европе смартфон стоит от 700 евро.

Китайская компания realme всё же представит в России флагманский смартфон realme GT 2 Pro. Модель дебютировала в Китае ещё в первых числах января нынешнего года и уже с переменным успехом продаётся в Европе. Совсем скоро купить модель официально смогут и жители Российской Федерации.

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realme GT 2 Pro является первым смартфоном китайского производителя, оборудованным мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. 4-нанометровая система дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного хранилища составляет 128-512 ГБ.

Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей Samsung E5, выполненный по технологии LTPO 2.0. Экран на органических светодиодах имеет частоту обновления 120 Гц, разрешение QHD+ и поддерживает HDR10+. В левом верхнем углу находится вырез для 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

Основная камера в realme GT 2 Pro получила необычный сенсор на 3 МП, который выполняет роль микроскопа и имеет приближение 40x. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составляет по 50 МП. Первый может похвастаться системой оптической стабилизации изображения, а второй – оптикой с углом захвата 150 градусов.

Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой на 65 Вт. По словам производителя, до 100% батарея заряжается чуть более чем за полчаса. Также отметим подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, отсутствие разъёма для наушников и операционную систему Android 12, дополненную проприетарной оболочкой realme UI 3.0. Корпус смартфона имеет защиту от брызг.

В Европе realme GT 2 Pro предлагается в модификациях с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ или 256 ГБ соответственно. Стоимость базовой версии составила 700 евро (41 000 рублей), а топовая стоит на 50 евро (3000 рублей) дороже.

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Цена realme GT 2 Pro для российского рынка пока что не уточняется. Но это досадное недоразумение будет исправлено уже завтра, 19 июля, на официальной презентации. Также китайская компания представит в России бюджетную модель realme C35, главной особенностью которого является основная камера 50-мегапиксельного разрешения.