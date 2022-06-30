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Китайский бренд Honor, который расстался с компанией Huawei в конце 2020 года, больше не будет продавать официально смартфоны на российском рынке. Производитель принял решение приостановить поставки умных телефонов в Российскую Федерацию, о чём сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на одного собственного информатора.

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Сейчас китайская компания занимается поиском партнёров в СНГ. В частности, в Армении и Грузию. Делается это для того, что продолжить продавать смартфоны в Российской Федерации, но ввозить их в страну будут по схеме «параллельного импорта», что автоматически предполагает повышение стоимости.

У такого решения есть причина. Китайская компания после отделения от Huawei начала резко расти. Особенно это касается позиций на домашнем рынке. В руководстве Honor полагают, что официальные поставки смартфонов в Российскую Федерации могут обернуться для производителя санкциями. Поэтому было принято решение прекратить продажу смартфонов на российском рынке для минимизации санкционных рисков.

Полностью отказываться от рынка России бренд не хочет. Но стоит отметить, что сейчас ассортимент смартфонов Honor в РФ не такой большой, как несколько лет назад, хотя и тогда его широким было назвать сложно. Особенно, если сравнивать с Европой, не говоря уже о Китае.

На официальном сайте доступно для покупки только три смартфона китайской компании. Россияне могут приобрести относительно старый Honor 50 на процессоре Snapdragon 775G за 34 990 рублей или 39 990 рублей в зависимости от модификации памяти. Также в наличии есть версия Lite за 25 990 рублей и Honor X8, который стоит на 2000 рублей дороже.

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Зато в официальном магазине доступно много ноутбуков – от Honor MagicBook X 14 за 44 990 рублей до MagicBook View 14 стоимостью 99 990 рублей. Также бренд продаёт смарт-часы MagicWatch за 6990-11 990 рублей и спортивные браслеты Honor Band за 3990-6990 рублей в зависимости от модели.