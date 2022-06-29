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Три смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 13 на Android 13
Пока только бета-версия и не для всех.
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Китайская компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 13 на базе операционной системы Android 13. Тринадцатая ревизия «зелёного робота» стала доступна ещё для трёх смартфонов производителя из Пекина.

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Бета-версия программного обеспечения доступна для недавних новинок Xiaomi Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Простая версия Pro уже дебютировала на глобальном рынке как POCO X4 GT. Вариант Pro+ должен тоже появиться у нас, но как POCO X4 Pro GT.

Тем не менее, оба смартфона работают на базе операционной системы Android 12 и уже поддерживают установку Android 13. Бета-версия ОС доступна со сборкой MIUI 13 Closed Beta. Пока что речь идёт о внутренних тестах, но в ближайшие недели должно начаться публичное тестирование операционной системы.

Также Android 13 доступна для Xiaomi Redmi K50. Это флагманский смартфон на базе мобильного процессора Dimensity 8100, выполненного по нормам технологии 5 нм. Для него тоже выпущена бета-версия программного обеспечения.

Таким образом, общее число смартфонов Xiaomi, для которых стала доступна операционная система Android 13 Beta, увеличилось до шести моделей. Ранее закрытая бета-версия вышла на Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Redmi K50 Pro. Кроме того, в программе тестирования участвует планшетный компьютер Xiaomi Pad 5.

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Стабильное обновление MIUI с операционной системой Android 13 для смартфонов компании Xiaomi выйдет во второй половине осени. Причём не исключено, что сразу вместе с MIUI 13.5 или MIUI 14, а не в составе оболочки MIUI 13.

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