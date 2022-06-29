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Nokia G11 Plus – 50-МП камера, три дня работы без подзарядки и Android 12
Стоимость пока что не уточняется.
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Компания HMD Global представила смартфон бюджетного уровня, главной особенностью которого является время автономной работы. Новинка называется Nokia G11 Plus. Она стала улучшенной версией модели Nokia G11, которая была анонсирована 15 февраля 2022 года.

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Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом спереди и защитой от брызг. Стандарт защиты при этом не упоминается. На лицевой панели установлен дисплей формата HD+ с частотой обновления 90 Гц и вырезом в форме капли. Он построен на базе жидкокристаллической матрицы диагональю 6,52 дюйма.

Главное изменение в сравнении с обычным Nokia G11 касается основной камеры. Она лишена 2-мегапиксельного макромодуля, но сохранила такой же сенсор для размытия фона при съёмке в портретном режиме. Разрешение главной камеры составляет 50 МП вместо 13 МП. Для селфи используется 8-мегапиксельный модуль.

Сердцем Nokia G11 Plus стала однокристальная система UniSoC T606, выполненная по технологии 12 нм. Мобильный процессор имеет пиковую частоту 1,6 ГГц и графический ускоритель Mali-G57 MP1. Чип работает в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти, в то время как встроенное хранилище рассчитано на 64 ГБ и поддерживает расширение картами памяти. Слот под microSD независимый, то есть отказываться от второй SIM-карты не придётся.

За автономность в новинке отвечает аккумуляторная батарея с быстрой зарядкой, но ни мощность, ни ёмкость не уточняется. В Nokia G11 используется 18-ваттная подзарядка по стандарту USB Power Delivery 3.0 и аккумулятор на 5050 мА*ч. Производитель заявляет, что версия Plus сможет работать на полном заряде в течение трёх дней.

В Nokia G11 Plus есть выход под наушники, порт USB-C, беспроводные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а вот NFC отсутствует. Сканер отпечатков пальцев неожиданно установлен не сбоку, а на тыльной стороне, что сейчас редко встретишь. У обычного издания сенсор располагается сбоку.

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Новинка работает под управлением операционной системы Android 12 сразу из коробки. Вместе с мощностью быстрой зарядки и ёмкостью аккумулятора компания HMD Global решила утаить стоимость смартфона. В продажу Nokia G11 Plus поступит в синей и чёрной расцветках корпуса.

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