Рынок просел и в штуках, и в деньгах.

Ещё июнь не закончился, а уже появилась статистика продаж смартфонов на российском рынке во втором квартале 2022 года. Это немного странно, ведь обычно такая информация публикуется к концу лета. Тем не менее данные есть, и сейчас мы о них вам расскажем.

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Китайская компания Xiaomi продолжает лидировать в России. По итогам второго квартала она контролирует 30,6% рынка, опережая Samsung более чем на 10%. В сравнении с первым кварталом нынешнего года доля выросла на 4,8%. Компания из Южной Кореи имеет долю 18,5%, что на 14,5% меньше, чем в первом квартале, а тройку замыкает realme, которой принадлежит 13% рынка.

Apple не входит в тройку лидеров, а занимает лишь четвёртое место. Доля производителя из Купертино составляет 10,6%. Замкнула топ-5 китайская компания Tecno. Она контролирует по итогам второго квартала 2022 года 23,9% российского рынка смартфонов. Общая доля остальных производителей составляет 23,4%.

С начала года существенно укрепили свои позиции китайские вендоры. Во втором квартале они контролировали в общей сложности 65% российского рынка, а в июне – 70%. При этом суммарная доля производителей из Поднебесной в России на начало 2022 года составляла менее 50%.

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Главная причина такой ситуации – отказ некоторых компаний поставлять свою продукцию в России из-за санкций. Также отметим, что во втором квартале года российский рынок смартфонов существенно просел – на 33% в натуральном выражении и на 42% в денежном по сравнению с первым кварталом 2022 года. Если сравнивать со вторым кварталом 2021 года, падение составляет 30% как в деньгах, так и в штуках.