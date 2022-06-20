В России за неделю обновился только один смартфон.

В течение прошлой недели китайский технологический гигант выпустил программное обеспечение MIUI 13 сразу для 18 моделей. Правда, российская версия прошивки стала доступно только для одного смартфона. Глобальная и европейская сборки вышли для девяти и восьми устройств соответственно.

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16 смартфонов из 18 работают под управлением Android 12. «Белыми воронами» являются только международные версии Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G и POCO X4 Pro 5G на процессоре Snapdragon 695. Для них доступна сборка v13.014.0 RKCMIXM с операционной системой Android 11. Прошивка принесла патч за май нынешнего года.

Также отдельно от других стоят модели Xiaomi Redmi 10 5G и POCO M4 5G с процессором Dimensity 700. Они работают под управлением ОС Android 12. Однако, в списке изменений указано только оптимизация производительности системы. Актуальная прошивка имеет номер v13.0.2.0 SLSMIXM.

Июньский патч безопасности на международном рынке получили флагманы 2020 года Xiaomi Mi и POCO F2 Pro. Обновление распространяется в рамках Mi Pilot. Ожидается, что для всех пользователей прошивка выйдет на этой неделе. Номера – v13.0.5.0 SJBMIXM и v13.0.2.0 SJKMIXM соответственно.

Лишь тем, кто зарегистрировался в Mi Pilot, рассылается обновление для Xiaomi Mi Note 10 Lite. Правда, в данном случае апдейт приносит патч безопасности операционной системы Android за последний месяц весны. Майская заплатка пришла в составе прошивки v13.0.2.0 SDNMIXM.

Последняя модель, получившая на прошлой неделе более свежую глобальную версию прошивки MIUI 13, называется Xiaomi Mi 11 Lite. Пользователи уже могут установить сборку v13.0.8.0 SKQMIXM с патчем безопасности за июнь.

Теперь переходим к Европе. Здесь июньский апдейт доступен для четырёх смартфонов. Флагманы 2020 года Xiaomi Mi 10T с версией Pro вышли с программы Mi Pilot. Теперь обновление v13.0.7.0 SJDEUXM могут установить все желающие. То же самое касается ещё одного флагмана 2020 года – Xiaomi 10 Pro. Номер ПО – v13.0.3.0 SJAEUXM. При этом модель Xiaomi Redmi Note 10 Pro только вошла в программу Mi Pilot. Её доступна прошивка MIUI 13 с номером v13.0.10.0 SKFEUXM.

Сразу пять смартфонов получили свежую версию оболочки, но с патчем за май. Так, апдейт прилетел на Xiaomi 12 / 12 Pro, POCO F4 GT и Redmi Note 10 5G / POCO C3 Pro 5G. Номера программного обеспечения – v13.0.18.0 SLCEUXM / SLBEUXM, v13.0.6.0 SLJEUXM и v13.0.2.0 SKSEUXM соответственно.

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Что касается российского рынка, тут апдейт получил только Xiaomi Redmi Note 8. Речь идёт о переиздании 2021 года. Свежая версия MIUI 13 имеет номер v13.0.2.0 SCURUXM и приносит патч безопасности операционной системы Android за май.