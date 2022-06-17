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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G прошёл тест на автономность в DxOMark
В своём ценовом диапазоне он занял третье место.
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Французские специалисты DxOMark протестировали автономность среднебюджетного хита продаж Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Глобальная версия смартфона оборудована 6-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, а ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 5000 мА*ч.

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Модель дебютировала на глобальном рынке в последних числах января 2022 года. До большинства стран она добралась к середине февраля. Сейчас смартфон стоит около 300 долларов в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Российская версия Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G в этой же комплектации стоит 33 990 рублей, но есть ещё вариант с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ за 31 990 рублей.

В тесте DxOMark телефон показал неплохой результат. Исключением стал единственный режим работы – с включением навигационного модуля GPS. В таком случае специалисты отмечают чрезмерный расход заряда аккумулятора на 5000 мА*ч.

В экономном режиме Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G смог проработать 62 часа, а в интенсивном – 32 часа. Первый предполагает 4 часа использования в день, а второй – 7 часов. При стандартном сценарии смартфон проживает более двух дней, что должно устроить подавляющее большинство пользователей.

Быстрая зарядка в телефоне имеет мощность 67 Вт. Производитель заявляет, что на полную подзарядку аккумулятора уходит 42 минуты. При этом специалисты DxOMark отмечают, что с нуля до 100% аккумуляторная батарея заряжается за 59 минуту. Правда, потом нужно ещё три минуты, чтобы АКБ зарядилась до максимума.

По итогам тестов герой заметки занял третье место в сводном рейтинге в своём ценовом сегменте (200-400 долларов). Третью строчку он разделил с Samsung Galaxy M51 и Honor Magic 4 Lite 5G. Все три модели набрали по 88 баллов. Выше располагаются только OnePlus Nord CE 5G и vivo Y72 5G с 89 пунктами в активе.

В общей рейтинге Redmi Note 11 Pro 5G делит седьмую строчку. Помимо моделей OnePlus и vivo выше располагаются Xiaomi 11T (89 баллов), iPhone 13 Pro Max (89 пунктов), realme GT Neo 2 5G (94 балла) и OPPP Reno 6 5G (96 баллов).

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Напомним, что в арсенале Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G также есть основная камера разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП, фронтальный модуль на 16 МП, стереодинамики и 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Работает модель на базе операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 13.

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