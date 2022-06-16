Бета-тест начался с большой задержкой.

Китайская компания Huawei анонсировала новую версию фирменной операционной системы HarmonyOS – HarmonyOS 3.0. Изначально сборка предназначалась для всего подряд, включая автомобили, но не для смартфонов. Однако, американские санкции, наложенные в конце весны 2019 года, заставили производителя из Поднебесной пересмотреть своё решение.

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Huawei подготовила HarmonyOS 3.0 и уже начала тестировать операционную систему. Изначально предполагалось, что программное обеспечение войдёт в стадию бета в марте нынешнего года. Однако, планы поменялись из-за проблем, с которыми столкнулись разработчики операционной системы.

В итоге программа по бета-тестировании стартовала только сейчас. Финальная версия HarmonyOS 3.0 ожидалась в середине лета. Ввиду задержки теперь непонятно, когда пользователи смогут установить новую версию операционной системы.

Бета-версия HarmonyOS 3.0 доступна для восьми смартфонов. В этот список входят исключительно флагманские смартфоны, анонсированные в 2021 и 2020 годах. Так, проверить новшества операционной системы могут владельцы Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket.

Также в списке все флагманы семейства Mate 40. Это стандартная модель с версиями Pro / Pro+, вариант Pro без поддержки сетей пятого поколения и люксовый смартфон Mate 40 RS PORSCHE DESIGN. Отметим, что Huawei Mate 40 оборудован процессором Kirin 9000E, а Huawei P50 Pro доступен в модификациях на Snapdragon 888 и Kirin 9000. Все остальные смартфоны работают под управлением Kirin 9000. Каждая однокристальная система выполняется по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

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Вместе с восьмёркой смартфонов HarmonyOS 3.0 Beta 1 доступна для планшетного компьютера Huawei MatePad Pro 2021 года с 12,6-дюймовым дисплеем. Все желающие смогут протестировать операционную систему до 15 июля 2022 года.