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Moto G62 и Moto G42 вышли в Европе по цене от 210 евро
Старшая модель поддерживает 5G.
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Недавно компания Motorola представила смартфоны Moto G62 и Moto G42. Новинки были анонсированы в Бразилии, но бренд решил не раскрывать стоимость. Теперь оба смартфона дебютировали на европейском рынке. Цены на сей раз стали известны.

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Вкратце напомним, что обе новинки оборудованы тройной основной камерой разрешением 50 МП + 8 МП, фронтальным 16-мегапиксельным модулем и стереофоническими динамики. Телефоны оснащаются стереофоническими динамиками, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч.

Moto G42 несёт на борту однокристальную 6-нанометровую систему Snapdragon 680 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Мобильный процессор имеет частоту до 2,4 ГГц и графику Adreno 610. Также на борту есть 6,4-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+. Мощность быстрой зарядки составляет 20 Вт.

Moto G62 – более дорогая модель. Она получила процессор Snapdragon 480+ 5G. Однокристальная система выполняется по нормам 8-нанометровой технологии, работает с частотой до 2,2 ГГц, а за графику отвечает видеоускоритель Adreno 619. Экран построен на базе панели IPS LCD формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,5 дюйма. Мощность быстрой зарядки тоже составляет 20 Вт.

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Оба смартфона располагают NFC и выходом для подключения наушников, а корпус имеет защиту от брызг. Программной платформой выступает операционная система Android 12, дополненная фирменной прошивкой MyUX. Новинки поступают в продажу в Европе в модификациях с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость Moto G62 составила 250 евро. Модель Moto G42 компания оценила в 210 евро.

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#motorola
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