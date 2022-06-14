Чуть лучше, чем Xiaomi 12 на Snapdragon 8 Gen1.

Xiaomi 12S – один из грядущих флагманских смартфонов китайской компанией. Сколько ждать осталось презентации, пока что неизвестно, но модель сегодня, 14 июня, прошла тест на производительность в программном обеспечении Geekbench.

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Тестировали модификацию с 12 ГБ оперативной памяти. Бенчмарк подтверждает, что модель будет оборудована 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8+ Gen1. Компания Qualcomm на презентации мобильного процессора заявила, что прирост производительности по части CPU составит в сравнении со Snapdragon 8 Gen1 10%.

В режиме Single-Core результат Xiaomi 12S составил 1328 баллов. В тесте Multi-Core бенчмарк присудил будущему флагману 4234 балла. Обычный Xiaomi 12 в этих режимах набирает в среднем 1230 пунктов и 4140 пунктов соответственно. Таким образом, Snapdragon 8+ Gen1 превосходит чип Snapdragon 8 Gen1 на 8% в тесте одного ядра и менее чем на 2,5% в тесте всех ядер.

В Geekbench 5 указано, что модель Xiaomi 12S работает под управлением операционной системы Android 12. Она будет дополняться программным обеспечением MIUI 13 или MIUI 13.5 в зависимости от даты анонса флагмана. Смартфону также обещают 120-герцевый дисплей на органических светодиодах, 50-мегапиксельную основную камеру и поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

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Вместе с обычным Xiaomi 12S китайская компания анонсирует версию Pro. Последняя выйдет на рынок сразу в двух вариантах. Так, покупателям будут доступны конфигурации на Snapdragon 8+ Gen1 компании Qualcomm и на Dimensity 9000 производства тайваньского чипмейкера MediaTek.