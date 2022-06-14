Его тестировали в течение шести дней.

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Недавно мы писали о необычном тесте флагманского складного смартфона vivo X Fold. Его более недели сгибали в прямом эфире. За 2700 часов устройство сложили и разложили 300 000 раз. Автор YouTube-канала Mrkeybrd провёл похожий тест Samsung Galaxy Flip 3.

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Для теста был создан специальный манипулятор, который складывал и раскладывал сгибаемый смартфон в течение шести дней. За это время Samsung Galaxy Flip 3 пережил 418 500 складываний, после чего устройство вышло из строя.

Заметим, что в ходе теста смартфон превзошёл показатель, заявленный производителем, более чем вдвое. Южнокорейская компания во время анонса отмечала, что складывать телефон можно 200 000 раз, чего должно хватить на пять лет эксплуатации.

Напомним, что Samsung Galaxy Flip 3 оборудован 6,7-дюймовым дисплеем на базе панели Foldable Dynamic AMOLED 2X. Панель диагональю 6,7 дюйма имеет разрешение 1080 x 2640 точек и поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц.

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В основу прошлогоднего флагмана положена однокристальная 5-нанометровая система Snapdragon 888. Под капотом смартфона также есть аккумулятор ёмкостью 3300 мА*ч с 15-ваттной проводной и 10-ватной беспроводной зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 12 МП + 12 МП, а фронтальной – 10 МП.