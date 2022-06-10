Компания решила провести необычный тест.

Китайская компания vivo решила протестировать свой первый и пока единственный складной смартфон, который называется X Fold. Новинка была представлена в начале второго квартала нынешнего года. Уже вторую неделю подряд она в прямом эфире проходит тест на сгибание.

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Накануне китайский производитель отчитался о том, что vivo X Fold попал в Книгу рекордов Гиннесса. На тот момент прямая трансляция длилась в течение более чем 11 дней (2700 часов). За это время устройство успели согнуть и разогнуть 300 000 раз. Компания из Поднебесной отмечает, что флагман всё ещё работает как новый.

vivo X Fold оборудован 8,03-дюймовым дисплеем с разрешением 1916 x 2160 точек. В основу сгибаемого экрана лежит панель Foldable LTPO AMOLED с поддержкой HDR10+ и частоты обновления картинки 120 Гц. Второй дисплей в смартфоне расположен на тыльной стороне. Он тоже построен на базе 120-герцевой AMOLED-матрицы, но она не складывается и имеет диагональ 6,53 дюйма.

Сердцем флагмана стала однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, выполненная по 4-нанометровому технологическому процессу. Чипсет дополняется 12 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4600 мА*ч. Батарея поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт и 55 Вт соответственно.

В арсенале vivo X Fold есть Quad-камера с оптикой Zeiss. Производитель использует линзы Zeiss T*. Разрешение основной и ультра-широкоугольного модуля составило соответственно 50 МП и 48 МП. Первый имеет систему оптической стабилизации изображения. Также смартфон получил два телеобъектива: перископический на 8 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 125 мм (зум 5x) и обычный на 12 МП с зумом 2x.

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В 1350 долларов китайская компания оценила апрельскую новинку в модификации с 256 ГБ встроенной памяти. Рекомендованная цена vivo X Fold с накопителем ёмкостью 512 ГБ составила 1500 долларов.