Больше всего - на сделках с ETH и BTC.

Трейдеры продолжают считать убытки из-за резкого падения курса криптовалют. По данным CoinGlass, за последние 24 часа они в общей сложности потеряли почти 1 млрд долларов. Ожидаемо, больше всех пострадали те, кто работал со сделками с Bitcoin и Ethereum.

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Всего за сутки было принудительно ликвидировано более 250 000 позиций. Самая большая произошла на площадке Bybit. Там была закрыта позиция в паре с Bitcoin на 4 млн долларов. Именно на сделки с самой дорогой криптовалютой мира пришлось больше всего убытков – почти 400 млн долларов. К слову, её цена уже упала до 23 000 долларов впервые с конца 2020 года.

Но Ethereum не отставал. На сделки со второй по величине капитализации цифровой валютой пришлось примерно 358 млн долларов. Её курс в течение дня впервые с начала 2021 года опускался до 1100 долларов. В сумме мы получаем 758 млн убытков на сделках с двумя основными активами. Всего за сутки трейдеры потеряли 945 млн долларов.

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Напомним, что одной из основных причин сильного обрушения криптовалютного рынка стала рекордная инфляция в Соединённых Штатах. По данным Федерального бюро статистики труда, индекс потребительских цен в последний месяц весны этого года вырос на 8,6%. Такого не было в течение последних более чем 40 лет.