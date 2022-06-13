Анонс ожидается в середине лета.

Команда энтузиастов xiaomiui опубликовала обновлённый список смартфонов Xiaomi, POCO и Redmi, для которых рано или поздно станет доступно программное обеспечение MIUI 13.5. Выход прошивки запланирован на июль текущего года.

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Традиционно для себя xiaomiui вносит в перечень модели, которые ещё даже на были анонсированы. На данный момент в списке таких сразу двенадцать. Это Xiaomi 12S, с версиями Pro и Pro Dimensity Edition, Xiaomi 12 Lite, о котором мы недавно писали, версия Ultra нового поколения, а также следующий Xiaomi MIX FOLD. Кроме того, перечень из 121 устройства включает модели Redmi K50i / K50i Pro, POCO C40+, POCO X4 Pro 5G и POCO X4 GT / GT Pro.

Теперь что касается уже анонсированных смартфонов. Обновление программного обеспечение станет доступно для всех флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 / Xiaomi 11 и Xiaomi 12, а также других моделей этих семейств. Например, Xiaomi 12X, Xiaomi 11T, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10S и пр. В списке также нашлось место для Xiaomi CIVI 1 / 1S, Xiaomi MIX FOLD первого поколения и Xiaomi MIX 4. Всего до MIUI 13.5 будет обновлено 38 смартфонов Xiaomi.

Также апдейт получат сразу 62 модели бренда Redmi. В этом список входят все смартфоны семейств Redmi Note 11 / Note 11T, Redmi Note 10 и Redmi Note 9. Отметим, что в случае с 9-й серий компания обновит даже бюджетный Redmi Note 9, но для этого ещё ему нужно получить MIUI 13.

«Очередь» на обновление включает всех представителей семейств Redmi K50 и Redmi K40. Что до моделей Redmi K30, тут за бортом оставят несколько смартфонов. Также апдейт будет доступен для всех версий Redmi 10 наряду с Redmi 9 / 9T и Redmi 9 Power / Prime.

И в завершение несколько слов напишем о смартфонах POCO, которые обзаведутся прошивкой MIUI 13.5. Обновление «прилетит» на все модели POCO M, начиная с M2, POCO X (от X2), POCO F (от F3), а также на POCO C40.

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Напомним, что Xiaomi выпустит новую версию программного обеспечения вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 12 Ultra. Он также станет первой моделью китайской компании с камерой Leica. Что касается MIUI 13.5, по аналогии с MIUI 12.5 мы ждём улучшений и оптимизаций, а не новых функций. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 12. Топовые модели в конце года будут получать MIUI 13.5 уже с Android 13.