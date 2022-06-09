До 20% аккаунтов могут оказаться ботами.

Несколько недель назад Илон Маск объявил о планах приобрести платформу для микроблогинга Twitter. Практически сразу после этого американский миллиардер отметил, что в Twitter существует очень много ботов и спам-аккаунтов. По словам юристов Маска, Twitter нарушает условия соглашения о покупке, отказываясь передавать данные о ботах.

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Это ставит под угрозу завершение сделки, которая оценивается в 44 млрд долларов. Команда юристов заявляет, что по условиям соглашения о приобретении платформы Илон Маск имеет право получить доступ к информации о ботах и учётных записях, которые используются для спама.

По данным исследователей, в Twitter с середины февраля по середину мая текущего года среди активных учётных записей почти 20% оказались ботами. При этом команда Twitter заявляет, что количество таких аккаунтов на площадке не превышает 5%.

Что интересно, у самого Илона Маска в подписчиках очень много фейковых учётных записей. Исследователи отмечают, что почти 25% из 93 млн подписчиков американского миллиардера и по совместительству самого богатого человека в мире – это либо спам-боты, либо фейковые аккаунты.

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Отметим, что после заявления Маска о желании приобрести Twitter, акции компании немного поднялись, но потом быстро упали. Сейчас ценные бумаги торгуются на отметке 40 долларов за штуку. Илон Маск весной заявил, что выкупит 100% акций Twitter за 44 млрд долларов, то есть по цене 54,2 доллара за штуку.