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Стали известны самые производительные смартфоны среднего класса на глобальном рынке по версии AnTuTu
Лучшим оказался хит продаж POCO F3.
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Вчера мы писали о рейтинге самых производительных смартфонов топового сегмента на глобальном рынке. Разработчики тестового программного обеспечения AnTuTu также опубликовали списки мощнейших моделей в среднем сегменте.

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AnTuTu разделяет топ-10 субфлагманов и топ-10 моделей среднего уровня, но это условно, поскольку в первом списке есть смартфоны, которые стоят дешевле устройств из второго перечня. 738 984 баллов хватило Xiaomi POCO F3 на Snapdragon 870, чтобы занять первое место по итогам майских тестирований. На второй позиции обосновался realme GT Neo 2 с тем же мобильным процессором, а средний результат составил 736 355 очков. Тройку замыкает Google Pixel 6 на фирменной однокристальной системе Tensor с 725 210 очками в активе.

Версия Pro тоже попала в топ-10. Несмотря на применение идентичного мобильного чипа и 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, Pixel 6 Pro занимает только пятую позицию, набрав 712 788 очков. Выше него оказался обычный Xiaomi Redmi K40 с однокристальной системой Snapdragon 870 под капотом. Заметим, что Redmi K40 – это копия POCO F3.

Модель realme GT Neo 2T открывает вторую пятёрку с результатом 703 188 очков. Это последний смартфон в топ-10, которому удалось набрать более 700 000 очков. Оригинальный realme GT Neo первого поколения расположился одной позицией ниже с результатом 696 897 баллов. Оба оборудованы чипом Dimensity 1200.

Замыкает топ-10 три устройства китайской компании Xiaomi. Геймерская модель Black Shark 4 занимает восьмое место, а Xiaomi Mi 11X идёт следом. Оба аппарата работают под управлением процессора Snapdragon 870. Результат – 695 730 очков и 682 659 очков соответственно. Последнее место осталось за Xiaomi Redmi K40 Gaming с Dimensity 1200 и 674 341 пунктов в активе.

Второй список открывает realme GT Master на Snapdragon 778G. Ему бенчмарк приписал в среднем 544 803 балла в тестах на производительность. Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который является первым и всё ещё единственным смартфоном на Snapdragon 780G, набрал 540 163 «попугая» и оказался вторым. Тройку замкнул Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE на Snapdragon 778G. Ему удалось набрать в среднем 520 746 очков.

Honor 50 на Snapdragon 778G и realme 9 Pro+ на Dimensity 920 замыкают топ-5. Они набрали 513 195 очков и 507 639 очков соответственно. Простая Pro-версия замыкает десятку с 403 450 очками в активе и чипсетом Snapdragon 695 под капотом.

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В десятке нашлось место для трёх смартфонов компании Samsung, и все оказались во второй половине рейтинга. Samsung Galaxy A52s 5G с 505 612 пунктами занял шестое место, а Galaxy M52 5G с 492 651 баллом – пятое. Оба несут на борту Snapdragon 778G. На девятом месте – Samsung Galaxy A53 5G на Exynos 1280. Результат 406 550 пунктов. Также топ-10 попал Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ на Dimensity 920 с 489 117 очками в активе.

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