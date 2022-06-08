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AnTuTu опубликовал десятку самых мощных флагманов на глобальном рынке
Лидирует nubia Red Magic 7 на Snapdragon 8 Gen1.
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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовал топ-10 самых мощных смартфонов флагманского уровня, которые тестировались в программном обеспечении в течение прошлого месяца. Новый рейтинг относится исключительно к моделям, доступным официально на глобальном рынке.

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Только один смартфон смог преодолеть отметку 1 млн баллов. Им стал nubia Red Magic 7 (не Pro). Результат геймерского флагмана в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти составил 1 042 141 «попугай». Он оборудован процессором Snapdragon 8 Gen1.

Несмотря на то, что топовый 4-нанометровый чип компании Qualcomm используется в девяти смартфонах из топ-10, ни один из них не преодолел психологическую отметку. Мало того, три устройства умудрились оказаться ниже, чем Xiaomi Redmi K50 Pro в модификации с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон китайской компании оснащается мобильным процессором Dimensity 9000 и с результатом 946 321 балла занимает седьмую позицию в рейтинге.

Не теперь мы вновь возвращаемся к верхушке топ-10. С 995 650 баллами в активе второе место себе забрал vivo X80 Pro с 12 ГБ оперативной памяти на борту. Замкнул тройку самых мощных Android-смартфонов POCO F4 GT, который в России официально стоит от 65 990 рублей до 75 990 рублей. Вариант с 8 ГБ оперативной памяти набрал в тесте 988 562 очка.

Менее 2000 пунктов до тройки не хватило флагманскому смартфону Xiaomi 12 Pro. В России он тоже продаётся официально и после укрепления курса рубля стоит более 2300 долларов, являясь самых дорогим телефоном в истории китайской компании. В тесте версия с 12 ГБ ОЗУ набрала 986 692 балла.

Обычный Xiaomi 12 тоже попал в топ-1, но несмотря на наличие идентичного аппаратного (только памяти на 4 ГБ меньше) и программного обеспечения, набрал только 941 335 баллов и занял третье место с конца. Топ-5 замкнул Motorola Edge 30 Pro, а вторую пятёрку списка открыл realme GT 2 Pro. Оба смартфона оборудованы 12 ГБ ОЗУ. Результат первого – 972 946 очков, а второго 965 772 очка.

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Замыкает десятку дуэт флагманов южнокорейской компании Samsung нового поколения. Samsung Galaxy S22 Ultra с 10 ГБ оперативной памяти набрал 939 901 балл и занял девятое место. Версия Plus оказалась худшим смартфоном из лучших и закончила май на десятой позиции рейтинга со средним показателем 899 548 пунктов. Это также первая и единственная модель в списке, которая не смогла набрать 900 000 очков, не говоря уже об 1 млн. Как вы поняли, оба флагмана Samsung в данном случае оснащены чипом Qualcomm, а не фирменной SoC Exynos 2200.

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