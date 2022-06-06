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Xiaomi неожиданно выпустила смартфон POCO C40 на Snapdragon 680 и MIUI Go за $150
Презентация была запланирована на 16 июня.
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Китайская компания Xiaomi в минувшие выходные решила не уходить на отдых, а занялась рекламой смартфона POCO C40. Официальная презентация была назначена на 16 июня, но внезапно новинка была анонсирована несколько часов назад. С чем связан релиз за десять дней до даты, о которой заявили официально, пока что не уточняется. Не исключено, что 16 июня выйдет глобальная версия Xiaomi POCO C40.

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Смартфон оборудован 6,71-дюймовой жидкокристаллической панелью IPS формата HD+. Экран не поддерживает повышенной частоты обновления изображения и имеет небольшой вырез в форме капли, в котором располагается фронтальная камера 5-мегапиксельного разрешения без поддержки технологии распознавания лиц. В списке технических характеристик указано, что сканер отпечатков пальцев в новинке установлен сзади, но на изображения его не видно.

А вот что точно тыльной стороне расположено, так это сдвоенная основная камера, которая всем своим внешним видом пытается показать, что в её состав входит три оптических модуля. Разрешения главного составляет 13 МП, а вспомогательного – 2 МП. Для чего используется второй, компания не уточняет, но вариантов немного – для размытия фона при съёмке в портретном режиме или для макро.

Аппаратная платформа в Xiaomi POCO C40 строится вокруг однокристальной системы Snapdragon 680. Это 6-нанометровый мобильный процессор с графическим контроллером Adreno 610 и восьмиядерным CPU с пиковой частотой 2,4 ГГц. Мобильный чип дополнен 4 ГБ оперативной памяти класса LPDDR4x. Напомним, что эта SoC используется в глобальной версии Redmi Note 11.

Вместимость встроенного флеш-модуля составила 64 ГБ. Расширить хранилище можно картами памяти формата microSD. подсистема питания в новинке представлена несъёмной аккумуляторной батареей на 6000 мА*. Примечательно, что смартфон поддерживает проводную зарядку на 18 Вт, но в комплект входит адаптер питания мощностью лишь 10 Вт.

Xiaomi POCO C40 весит чуть более 200 граммов, а максимальная толщина корпуса составляет 9,18 мм. Также отметим стекло Gorilla Glass третьего поколения спереди, пластиковый корпус, выход под наушники, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Чипа NFC и стереофонических динамиков смартфон предложить не может.

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Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi POCO C40 составила 150 долларов. Ожидается, что в Европе модель будет стоит примерно 150-200 евро. Работает новинка под управлением упрощённой версии программного обеспечения MIUI Go на базе операционной системы Android 11. Доступен смартфон в бирюзовом, чёрном и жёлтом цветовых решениях.

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