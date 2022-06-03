Он стоит 330 долларов и набирает 808 642 балла в тесте на производительность.

Накануне мы писали, что Xiaomi Redmi Note 11T Pro стал лучшим смартфоном за свои деньги в категории моделей стоимостью до 300 долларов. А вот сегмент 300-450 долларов возглавила старшая версия, Xiaomi Redmi Note 11T Pro+, которая в топовой модификации памяти стоит 360 долларов без учёта скидок на старте продаж.

реклама

Лидером рейтинга стала комплектация 8/256 ГБ. Она стоит 330 долларов и набирает 808 642 балла в тесте на производительность. Второе место занял более мощный, но и в то же время более дорого realme GT на Snapdragon 888. Смартфон набирает в AnTuTu примерно на 5000 очков больше, но стоит на 15 долларов дороже.

Тройку замкнул Motorola Edge X30 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Это первый в мире смартфон, который несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1. Такая версия оценена в 415 долларов, а её результат составляет почти 975 000 баллов.

В шаге от тройки остановился iQOO Neo 5S. Несильно отстали от него realme GT Neo 2T и realme GT Neo 3. Замкнули топ-10 Redmi K50 Gaming и Redmi K40S. Между дуэтами realme и Xiaomi расположились OnePlus 9 и iQOO 7.

Авторы AnTuTu опубликовали идентичный рейтинг для смартфонов стоимостью 450-600 долларов. Тут лидером стала модель iQOO Neo 6. В модификации 12/256 ГБ она стоит почти 500 долларов и набирает в тесте на производительность примерно 980 000 очков.

Следом идёт хит продаж Xiaomi Redmi K50 Pro. В идентичной модификации модель стоит те же 500 долларов без малого, но результат она продемонстрировала пониже – 932 460 пунктов. В тройку попал Xiaomi 12, и тоже в конфигурации 12/256 ГБ. Результат – 951 000 баллов. Стоимость – примерно 540 долларов.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В топ-5 вошли iQOO 9 и OPPO K10 Pro 5G. Вторую пятёрку открыл OnePlus Ace. Модель realme GT 2 Pro заняла седьмое место, а следом за ней идёт дуэт vivo S15 / S15 Pro. Замкнул десятку OPPO Reno6 Pro+ 5G.