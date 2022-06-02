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AnTuTu назвал лучшие бюджетные смартфоны по соотношению цены и производительности
Лидирует в рейтинге Xiaomi Redmi Note 11T Pro.
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Новинке китайской компании Xiaomi в лице Redmi Note 11T Pro хватило лишь одного дня, чтобы войти в список самых выгодных смартфонов с точки зрения соотношения стоимости и производительности в AnTuTu. Причём она сразу же возглавила его.

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Модель поступила в продажу 31 мая. За один день она успела набрать нужное количество тестов для попадания в месячный рейтинг. Смартфон оборудован однокристальной системой Dimensity 8100. Он с заметным отрывом занял первое место.

В тройку вошли Motorola Edge S30 и iQOO Neo 5 SE. Смартфон компании Motorola занимает второе место. Он оборудован топовым мобильным процессором Snapdragon 888+. Модель vivo расположилась строчкой ниже. У неё аппаратная платформа строится вокруг более скромной SoC Snapdragon 870. Оба устройства дебютировали в декабре 2021 года.

Однокристальная система Snapdragon 870 лежит в основе ещё одного смартфона – Motorola Edge S Pro. Но он расположился на четвёртом месте, а замыкает первую половину рейтинга хит продаж Xiaomi Redmi Note 10 Pro на чипе Dimensity 1100. У нас этот смартфон известен как POCO X3 GT.

Всего в топ-10 нашлось место четырём смартфонам китайской компании Xiaomi. Замыкает список модель Redmi Note 9 Pro 5G, которую мы знаем как Xiaomi Mi 10T Lite, правда, без 108-мегапиксельной основной камеры. Двумя строчками выше расположился Xiaomi Redmi K40 Gaming. Между ним оказался iQOO Z5.

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Также в рейтинг вошли iQOO Neo 5 Vitality Edition и OPPO K9 Pro с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Смартфон компании vivo оказался лучшим среди худших, то есть занял шестое место. А вот модель OPPO обосновалась на одну позицию ниже.

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