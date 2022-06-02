Пока что исключительно внутреннее.

Китайский технологический гигант Xiaomi наконец-то открыл программу тестирования операционной системы Android 13. Правда, пока что речь идёт о внутренних тестах. Первая бета-версия имеет номер v22.5.30. Это означает, что она была выпущена 30 мая 2022 года.

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Тестируют Android 13 в составе программного обеспечения MIUI 13. Однако, не исключено, что стабильная версия операционной системы выйдет вместе с оболочкой MIUI 13.5, релиз которой намечен на вторую половину лета. Сейчас тестовая версия прошивки доступна для четырёх смартфонов.

Во-первых, Android 13 начали испытывать на Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Они оборудованы мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. В Китае смартфоны вышли в конце прошлого года, а спустя несколько месяцев дебютировали в России. К слову, российская версия Pro стоит 134 990 рублей (2320 долларов), что делает её самым дорогим телефонов в истории производителя из Пекина.

Во-вторых, компания выпустила закрытую бета-версию MIUI 13 с операционной системой Android 13 для Redmi K50 Pro и Redmi K50 Gaming. Первая модель оснащена процессором Dimensity 9000. На глобальном рынке она не продаётся. Вторая получила Snapdragon 8 Gen1 и доступна в российской рознице, но как POCO F4 GT. Обе были анонсированы во второй половине первого квартала этого года.

Все четыре смартфона, о которых мы написали, поступили в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 13. Она построена на базе операционной системы Android 12. В конце лета они получат MIUI 13.5 с Android 12, а ОС Android 13 станет только вторым крупным обновлением для них.

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Выход публичной бета-версии Android 13 для Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K50 Gaming и Redmi K50 Pro намечен на конец нынешнего лета. Стабильная версия прошивки выйдет в октябре или ноябре текущего года.