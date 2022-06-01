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Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
Придётся ждать ещё примерно месяц.
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Вчера закончилась весна, а обещанное на конце мая обновление MIUI 13 для трёх смартфонов Xiaomi 2020 года выпуска так и не вышло. Причиной стало больше количество ошибок, которые были найдены на этапе тестирования программного обеспечения.

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На прошлой неделе китайская компания должна была выпустить финальную версию оболочки для моделей Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые вышли в мае 2020 года. Апдейт также был запланирован для «юбилейного» смартфона Redmi K30 Ultra, который был анонсирован в конце лета 2020 года в честь десятой годовщины Xiaomi.

В конечном итоге китайский производитель объявил, что стабильная версия MIUI 13 для каждого их трёх устройств задерживается как минимум на месяц. Ожидается, что в течение нескольких недель программисты смогут устранить все баги, и уже в последних числах июня владельцы всех моделей начнут получать обновление.

Напомним, что Xiaomi Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G – это первые в мире смартфоны с процессором Dimensity 820. Более чем полгода чип не могли использовать другие компании, а эти модели считались самыми мощными в своём классе.

Обе оборудованы 6,57-дюймовый дисплеем Full HD+ и аккумуляторной батареей на 4520 мА*ч. Младшая версия оснащена основной камерой разрешением 48 МП + 8 МП + 2 МП, 16-мегапиксельным фронтальным модулем и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Вариант Pro получил квадрокамеру. Сенсор на 2 МП для размытия фона заменили на 5-мегапиксельную матрицу для макросъёмки. Также добавили 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Разрешение основной камеры выросло до 20 МП. Кроме того, в смартфоне появилась 33-ваттная быстрая зарядка.

Что касается Xiaomi Redmi K30 Ultra, это чуть упрощённая версия POCO F2 Pro, который официально подаётся в России. Смартфон сохранил основную камеру разрешением 64 МП + 13 МП + 5 МП + 2 МП, выдвижной фронтальный модуль на 20 МП и 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED.

При этом Redmi K30 Ultra может похвастаться частотой обновления 120 Гц и 33-ваттной зарядкой. Правда, ёмкость аккумулятора уменьшена с 4700 мА*ч до 4500 мА*ч. Главный же минус – замена процессора Snapdragon 865 на Dimensity 1000+.

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Прошивка MIUI 13 на Android 12 может стать последним обновлением для Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, поскольку они появились на рынке с MIUI 11 и Android 12. А вот Xiaomi Redmi K30 Ultra поступил в продажу с MIUI 12 сразу из коробки, поэтому он может обновиться в будущем до MIUI 13.5 и даже MIUI 14. А вот Android 12 станет для него финальной версией ОС.

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