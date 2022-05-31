Почти всем доступно обновление на Android 12.

В течение прошлой недели компания Xiaomi выпустила международную прошивку MIUI 13 на глобальном рынке для 19 смартфонов. Актуальная версия программного обеспечения доступна для пяти моделей в России и проносит свежие (иногда нет) патчи безопасности операционной системы.

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Начнём с российского рынка. Здесь обновились Xiaomi Mi 10T с версией Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Обеим моделям стала доступна прошивка под номером v13.0.1.0 SJDRUXM на базе операционной системы Android 12. Апдейт принёс патч безопасности за апрель нынешнего года.

Апрельская заплатка стала доступна для POCO F3 вместе с MIUI 13 под номером v13.0.2.0 SKHRUXM. Ещё два смартфона китайской компании получили российскую прошивку с майским патчем безопасности операционной системы. Так, пользователи Xiaomi 11 Lite NE могут установить оболочку v13.0.3.0 SKORUXM, а владельца Xiaomi POCO X3 Pro доступна версия v13.0.2.0 SJURUXM.

Очень много устройств в течение недели китайская компания обновила в Европе. Майский патч стал доступен для флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra и середняка Xiaomi Mi Note 10 Lite. Номера программного обеспечения – v13.0.7.0 SKAEUXM и v13.0.2.0 SFNEUXM соответственно. Также майская заплатка устраняет уязвимости в Xiaomi 12 / 12 Pro (v13.0.17.0 SLCEUXM / SLBEUXM) и Redmi Note 10 (v13.0.5.0 SKGEUXM).

Xiaomi Mi 10T и версия Pro получил апрельской обновление безопасности, как и в России – v13.0.6.0 SJDEUXM в обоих случаях. Патч за второй месяц весны вышел для POCO F3 вместе с программным обеспечением v13.0.6.0 SKHEUXM. Для POCO F4 GT доступно обновление v13.0.4.0 SLJEUXM с патчем за март нынешнего года, а вот POCO X3 Pro получил заплатку за февраль (v13.0.1.0 SJUEUXM).

Глобальную прошивку выпустили для семи устройств. Майское обновление стало доступно для Xiaomi Mi 11 Ultra (v13.0.4.0 SKAMIXM), Redmi Note 8 2021 (v13.0.4.0 SCUMIXM), POCO X4 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 5G (v13.0.13.0 RKCMIX), Redmi Note 10 Pro (v13.0.8.0 SKFMIXM) и POCO X3 GT (v13.0.4.0 SKPMIXM). Для субфлагмана Xiaomi 12X вышла прошивка v13.0.1.0 SLCDMIXM с обновлением за апрель.

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Отметим, что почти все смартфоны, о которых мы написали выше, получили программное обеспечение MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Исключением стали только Redmi Note 11 Pro 5G и POCO X4 Pro 5G. Им доступна прошивка на Android 11.