Американский технологический гигант Google продолжает тестировать программное обеспечение Android 13. Пользователи, установившие вторую бета-версию новой ревизии «зелёного робота», жаловались на появление проблем в работе смартфонов. Американская компания устранила четыре неполадки с выпуском Android 13 Beta 2.1.
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Одной из самых распространённых проблем было то, что звук гудка оставался слышен в течение телефонного разговора. Также владельцы жаловались на внезапные перезагрузки смартфонов после запуска точки доступа или после деактивации Android Auto. Ещё одна проблема заключалась в отсутствии предложений при вводе слов в поисковике. Вместо этого пользователи видели пустые строчки.
Все эти неисправности Google решает в бета-версии операционной системы Android 13 Beta 2.1 с номером TPBB.220414.018. Размер апдейта составляет около 12 МБ, если обновляться «по воздуху». Чтобы установить бета-версию на Android 12, придётся скачать файл размером 2,2-2,4 ГБ в зависимости от модели смартфона. Сделать это можно на сайте 9to5google. Вместе с исправлениями ошибок обновление приносит патч безопасности Android за май нынешнего года.
Апдейт доступен для всех актуальных смартфонов Google. В этот список входит восемь устройств, которые были выпущены в период с 2019 по 2021 год. В 2019 году компания представила Google Pixel 4 и Pixel 4 XL на Snapdragon 855. Они получили сразу из коробки операционную систему Android 10.
В конце августа 2020 года вышел Pixel 4a на однокристальной системе Snapdragon 730G с той же ревизией «зелёного робота». Спустя месяц состоялся релиз Pixel 4a 5G и Pixel 5 на Snapdragon 765G и уже с Android 11. В прошлом году компания Google представила Pixel 5a 5G на Snapdragon 765G с Android 11, а также Pixel 6 и Pixel 6 Pro с фирменным чипсетом Tensor и Android 12 сразу из коробки.
Для моделей четвёртого поколения, кроме Pixel 4a 5G, текущее ОС Android 13 станет последним крупным обновлением. Релиз стабильной версии Android 13 состоится во второй половине 2022 года вместе с выходом флагманов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. А вот Pixel 6a, старт продаж которого намечен на середину лета, появится ещё с операционной системой Android 12.