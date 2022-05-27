Обновление вышло для восьми моделей.

Американский технологический гигант Google продолжает тестировать программное обеспечение Android 13. Пользователи, установившие вторую бета-версию новой ревизии «зелёного робота», жаловались на появление проблем в работе смартфонов. Американская компания устранила четыре неполадки с выпуском Android 13 Beta 2.1.

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Одной из самых распространённых проблем было то, что звук гудка оставался слышен в течение телефонного разговора. Также владельцы жаловались на внезапные перезагрузки смартфонов после запуска точки доступа или после деактивации Android Auto. Ещё одна проблема заключалась в отсутствии предложений при вводе слов в поисковике. Вместо этого пользователи видели пустые строчки.

Все эти неисправности Google решает в бета-версии операционной системы Android 13 Beta 2.1 с номером TPBB.220414.018. Размер апдейта составляет около 12 МБ, если обновляться «по воздуху». Чтобы установить бета-версию на Android 12, придётся скачать файл размером 2,2-2,4 ГБ в зависимости от модели смартфона. Сделать это можно на сайте 9to5google. Вместе с исправлениями ошибок обновление приносит патч безопасности Android за май нынешнего года.

Апдейт доступен для всех актуальных смартфонов Google. В этот список входит восемь устройств, которые были выпущены в период с 2019 по 2021 год. В 2019 году компания представила Google Pixel 4 и Pixel 4 XL на Snapdragon 855. Они получили сразу из коробки операционную систему Android 10.

В конце августа 2020 года вышел Pixel 4a на однокристальной системе Snapdragon 730G с той же ревизией «зелёного робота». Спустя месяц состоялся релиз Pixel 4a 5G и Pixel 5 на Snapdragon 765G и уже с Android 11. В прошлом году компания Google представила Pixel 5a 5G на Snapdragon 765G с Android 11, а также Pixel 6 и Pixel 6 Pro с фирменным чипсетом Tensor и Android 12 сразу из коробки.

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Для моделей четвёртого поколения, кроме Pixel 4a 5G, текущее ОС Android 13 станет последним крупным обновлением. Релиз стабильной версии Android 13 состоится во второй половине 2022 года вместе с выходом флагманов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. А вот Pixel 6a, старт продаж которого намечен на середину лета, появится ещё с операционной системой Android 12.