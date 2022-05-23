И планшетный компьютер Xiaomi Pad.

На прошлой неделе мы писали о выходе программного обеспечения MIUI 13 в России для флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, который был анонсирован более двух лет назад. Также стабильная версия оболочки стала доступна ещё для девяти умных телефонов китайской компании, которые официально продаются или когда-то продавались на российском рынке.

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Напомним, для Xiaomi Mi 10 доступна оболочка под номером v13.0.1.0 с операционной системой Android 12. Прошивка построена на базе двенадцатой ревизии «зелёного робота» в случае с Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 11T Pro и Redmi Note 10 Pro. Номера программного обеспечения во всех случаях v13.0.2.0.

Напомним, Xiaomi 11T Pro на Snapdragon 865 в России можно официально приобрести минимум за 53 990 рублей без учёта скидок. Смартфон отличается 108-мегапиксельной основной камерой и поддержкой быстро зарядки мощностью 120 Вт.

За Xiaomi Mi 11 Lite 5G на чипе Snapdragon 780G нужно отдать минимум 30 000 рублей, тогда как топовая версия стоит на 10 000 рублей дороже. Купить Redmi Note 10 Pro, оборудованный однокристальной системой Snapdragon 720G можно за 25 990 рублей в официальной рознице.

Ещё несколько смартфонов китайской компании получили стабильную российскую версию MIUI 13, но вместе с операционной системой Android 11. Во-первых, бюджетник Redmi 10C, презентации которого в России ещё не было. Но ПО под номером v13.0.4.0 уже можно установить на глобальную версию.

Во-вторых, Xiaomi Redmi Note 11S со 108-мегапиксельной камерой. Он стоит от 32 990 рублей. Для него уже доступна прошивка MIUI 13 с Android 11 под номером v13.0.4.0. Идентичный апдейт получил POCO M4 Pro 4G, поскольку эти два смартфона не отличаются по части аппаратного обеспечения.

Наконец, выпустили всё-таки MIUI 13 для первых в Европе телефонов со 108-мегапиксельной основной камерой. Речь о Xiaomi Mi Note 10 и Xiaomi Mi Note 10 Pro, которые были представлены в далёком 2019 году. Оба оборудованы чипсетом Snapdragon 730. Им в России стала доступна прошивка под номером v13.0.1.0 и тоже на базе операционной системы Android 11. Отметим, что официально обе модели в России уже давно сняты с продаж.

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Вместе со смартфонами обзавестись программным обеспечением MIUI 13 удалось планшетному компьютеру Xiaomi Pad 5. Для него доступна российская стабильная сборка MIUI 13 на Android 11 под номером v13.0.2.0. Сам планшет работает на процессоре Snapdragon 860 и стоит в официальном магазине 36 990 рублей.