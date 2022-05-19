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Старые флагманы Xiaomi получили MIUI 13 на Android 12 в России
С мартовским патчем безопасности.
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Компания Xiaomi приступила к распространению стабильной версии программного обеспечения MIUI 13 для флагманских смартфонов 2020 года. Прошивка построена на базе операционной системы Android 12 и проносит не самый свежий патч безопасности ОС.

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Программное обеспечение доступно для владельцев моделей Xiaomi Mi 10 и имеет номер v13.0.1.0 SJBRUXM. Это уже далеко не первый крупный апдейт для смартфонов 2020 года, но есть все основания полагать, что он может стать одним из последних. Напомним, флагман вышел с предустановленной прошивкой MIUI 11 и операционной системой Android 10 сразу из коробки.

Обновление приносит все новшества оболочки MIUI 13 и заплатку безопасности ОС за март нынешнего года. Как всегда, апдейт рассылается волнами, поэтому если вы ещё не получили его на свой смартфон, нужно просто немного подождать.

Напомним, смартфон оборудован процессором Snapdragon 865, 90-герцевым дисплеем Super AMOLED диагональю 6,67 дюйма и аккумулятором ёмкостью 4780 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу и беспроводным путём. Xiaomi Mi 10 имеет стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и 20-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания пользователя по лицу.

Разрешение основной камеры составляет 108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП. Она имеет оптическую стабилизацию и может снимать видео в формате 8K UHD, но осталась без телеобъектива в отличие от Xiaomi Mi 10 Pro, который в России официально не продаётся.

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Напомним, что глобальную версию Xiaomi Mi 10 оценили в 700-800 долларов. В Европе она появилась с ценником 700-800 евро (735-840 долларов), а в России смартфон вышел только в топовой модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, цена которой составила 70 000 рублей (1 125 долларов).

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