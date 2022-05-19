Старт продаж намечен на 24 мая.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Компания OnePlus обновила серию Nord моделью OnePlus Nord 2T. Она была анонсирована сразу на глобальном рынке и будет официально продаваться в Европе. К сильным сторонам новинки производитель относит основную камеру и чипсет.

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OnePlus Nord 2T является преемником модели OnePlus Nord 2, которая вышла ещё в середине лета минувшего года. Некоторые параметры компания решила сохранить. Например, основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП, 32-мегапиксельную фронталку, 90-герцевый дисплей формата FHD+ с диагональю 6,43 дюйма, аккумулятор на 4500 мА*ч и стереодинамики.

Общие параметры также включают чип с поддержкой технологии Near Field Communication, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, пластиковую рамку и стекло Gorilla Glass 5, которым оформлена лицевая сторона. Материал задника не уточняется, но в прошлогоднем смартфоне стекло установлено и сзади.

Теперь перейдём к отличиям. Главное – мобильный процессор. Вместо 6-нанометрового чипсет Dimensity 1200 используется тоже 6-нанометровый Dimensity 1300. В обеих однокристальных система используется графика Mali-G77 MC9, а максимальная частота составляет 3 ГГц. Во-вторых, мощность быстрой зарядки по проводу в OnePlus Nord 2T выросла с 65 Вт до 80 Вт. В-третьих, программной основой сразу из коробки служит операционная система Android 12, поверх которой установлена оболочка OxygenOS 12.1.

Последнее отличие – дизайн. Лицевая панель осталась такой же, как и была, а вот внешний облик тыльной камеры изменился. Вместо двух больших и одного маленького модулей появилось два массивных круглых блока, в одном из которых установлено два оптических модуля.

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Покупателям OnePlus Nord 2T будет доступен в двух модификациях памяти и двух цветовых решениях. Расцветки называются Jade Fog и Gray Shadow. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 399 евро / 399 долларов / 369 фунтов стерлингов в зависимости от региона продаж. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 256 ГБ оценили в 499 евро / 499 долларов / 469 фунтов стерлингов. Старт продаж намечен на 24 мая.