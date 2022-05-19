Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
OnePlus Nord 2T – Dimensity 1300, экран на 90 Гц, стереозвук и 50-МП камера по цене от $399
Старт продаж намечен на 24 мая.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Компания OnePlus обновила серию Nord моделью OnePlus Nord 2T. Она была анонсирована сразу на глобальном рынке и будет официально продаваться в Европе. К сильным сторонам новинки производитель относит основную камеру и чипсет.

реклама

OnePlus Nord 2T является преемником модели OnePlus Nord 2, которая вышла ещё в середине лета минувшего года. Некоторые параметры компания решила сохранить. Например, основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП, 32-мегапиксельную фронталку, 90-герцевый дисплей формата FHD+ с диагональю 6,43 дюйма, аккумулятор на 4500 мА*ч и стереодинамики.

Общие параметры также включают чип с поддержкой технологии Near Field Communication, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, пластиковую рамку и стекло Gorilla Glass 5, которым оформлена лицевая сторона. Материал задника не уточняется, но в прошлогоднем смартфоне стекло установлено и сзади.

Теперь перейдём к отличиям. Главное – мобильный процессор. Вместо 6-нанометрового чипсет Dimensity 1200 используется тоже 6-нанометровый Dimensity 1300. В обеих однокристальных система используется графика Mali-G77 MC9, а максимальная частота составляет 3 ГГц. Во-вторых, мощность быстрой зарядки по проводу в OnePlus Nord 2T выросла с 65 Вт до 80 Вт. В-третьих, программной основой сразу из коробки служит операционная система Android 12, поверх которой установлена оболочка OxygenOS 12.1.

Последнее отличие – дизайн. Лицевая панель осталась такой же, как и была, а вот внешний облик тыльной камеры изменился. Вместо двух больших и одного маленького модулей появилось два массивных круглых блока, в одном из которых установлено два оптических модуля.

анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

Покупателям OnePlus Nord 2T будет доступен в двух модификациях памяти и двух цветовых решениях. Расцветки называются Jade Fog и Gray Shadow. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 399 евро / 399 долларов / 369 фунтов стерлингов в зависимости от региона продаж. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 256 ГБ оценили в 499 евро / 499 долларов / 469 фунтов стерлингов. Старт продаж намечен на 24 мая.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#oneplus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонс OnePlus Ace Racing – Dimensity 8100 MAX, IPS-экран и Android 12 из коробки за $300
OnePlus Nord 2T станет первым смартфоном на процессоре Dimensity 1300
Накануне анонса появились изображения, спецификации и цены OnePlus Nord 2T
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
12
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
17
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
122
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
145
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
105
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
12
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
31
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
8
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
25
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
12
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Защищённый Doogee S98 Pro получил скидку $100 – тепловизор, ночное видение и инопланетный дизайн
2
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
10
Цены на видеокарты стремительно снижаются в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 38 700р
45
«ВКонтакте» объявила о запуске «VK Мессенджер» — отдельного мобильного приложения для общения
13
Технология масштабирования AMD FSR 2.0 оказалась работоспособна на встроенной графике Intel
1
Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел поражение на местных выборах из-за своей позиции по Украине
52

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
47
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
39
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
22
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
6
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
4

Сейчас обсуждают

Adam Smith
21:10
та же хня) современные тазы покруче
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
BarDuck
21:09
... необычный гибрид, сочетающий батарею и водородную бомбу
Renault собирается выпускать необычный гибрид, сочетающий батарею и водородные топливные ячейки
saf-saf
21:09
Ты приходи - там узнаешь))) вот эта дверь
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Adam Smith
21:09
у знакомого колено поломало, он так его и толкнул, взял соболя
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Zorro
21:09
чем логан лучше таз
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Николай Врублевский
21:09
Делать ставку нужно на ГАЗ - "Газон" живее всех живых. Газель создали в 90-е и сейчас вроде поддерживают. Вот "Волгу" бы вернуть...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
IRanPast
21:08
Кого спросить? Фамилия твоя как, должность и звание.
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
saf-saf
21:07
ул. Большая Лубянка, 20, стр. 2, Москва, Россия
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
BarDuck
21:07
Сначала рено, теперь г...но
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Adam Smith
21:07
ну подписал, но суть в том, что они прекрасно понимают что они, или их близкие, после их смерти, в наше неспокойное время, также, могут оказаться в камере смертников. В раше это понимают, у таракана в...
Возрожденный "Москвич" будет клоном китайских авто
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем