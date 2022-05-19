Компания OnePlus обновила серию Nord моделью OnePlus Nord 2T. Она была анонсирована сразу на глобальном рынке и будет официально продаваться в Европе. К сильным сторонам новинки производитель относит основную камеру и чипсет.
реклама
OnePlus Nord 2T является преемником модели OnePlus Nord 2, которая вышла ещё в середине лета минувшего года. Некоторые параметры компания решила сохранить. Например, основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП, 32-мегапиксельную фронталку, 90-герцевый дисплей формата FHD+ с диагональю 6,43 дюйма, аккумулятор на 4500 мА*ч и стереодинамики.
Общие параметры также включают чип с поддержкой технологии Near Field Communication, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, пластиковую рамку и стекло Gorilla Glass 5, которым оформлена лицевая сторона. Материал задника не уточняется, но в прошлогоднем смартфоне стекло установлено и сзади.
Теперь перейдём к отличиям. Главное – мобильный процессор. Вместо 6-нанометрового чипсет Dimensity 1200 используется тоже 6-нанометровый Dimensity 1300. В обеих однокристальных система используется графика Mali-G77 MC9, а максимальная частота составляет 3 ГГц. Во-вторых, мощность быстрой зарядки по проводу в OnePlus Nord 2T выросла с 65 Вт до 80 Вт. В-третьих, программной основой сразу из коробки служит операционная система Android 12, поверх которой установлена оболочка OxygenOS 12.1.
Последнее отличие – дизайн. Лицевая панель осталась такой же, как и была, а вот внешний облик тыльной камеры изменился. Вместо двух больших и одного маленького модулей появилось два массивных круглых блока, в одном из которых установлено два оптических модуля.
Покупателям OnePlus Nord 2T будет доступен в двух модификациях памяти и двух цветовых решениях. Расцветки называются Jade Fog и Gray Shadow. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 399 евро / 399 долларов / 369 фунтов стерлингов в зависимости от региона продаж. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 256 ГБ оценили в 499 евро / 499 долларов / 469 фунтов стерлингов. Старт продаж намечен на 24 мая.